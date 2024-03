Depuis les changements de direction opérés à la tête des divisions Windows et Surface, un vent nouveau souffle chez Microsoft. Et l’on devrait en voir les premiers effets le 21 mars prochain avec le lancement des nouvelles Surface Pro…

La rumeur courrait depuis quelques jours. Elle est désormais officielle. Microsoft va tenir le 21 mars prochain une conférence en ligne sous le thème « New Era Of Work » (une nouvelle ère du travail).

L’éditeur devrait y lancer de nouvelles machines « Surface » et confirmer plusieurs innovations Windows à commencer par l’arrivée de l’explorateur IA…

On se souvient qu’en septembre dernier Microsoft avait lancé ses Surface Laptop Go 3 et Laptop Studio 2 et surpris les observateurs en n’annonçant aucune remise à niveau de ces deux produits phares, la Surface Pro et le Surface Laptop. Quelques jours avant ces annonces, on apprenait le départ du père de la gamme Surface, Panos Panay, parti diriger les périphériques Amazon. Au passage Microsoft avait annoncé une complète restructuration des équipes Windows et Surface.

Selon les indiscrétions du moment, Microsoft devrait lancer les nouvelles Surface Pro 10 et les nouveaux Surface Laptop 6 à l’occasion de l’événement du 21 mars prochain. Ça sera l’épreuve du feu pour la nouvelle équipe en charge de l’avenir de Windows et de la gamme Surface.

Et on devrait beaucoup parler IA durant cet événement. D’abord parce que les nouvelles machines Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 seront les premières machines Microsoft officiellement estampillées « AI PC ». Elles devraient être équipées de processeurs Intel Ultra Core. Mais Microsoft pourrait aussi annoncer des déclinaisons ARM dopées par les nouveaux processeurs Qualcomm Snapdragon Elite X, même si ces variantes ne devraient pas être commercialisées avant Juin 2024.

Ces machines devraient tirer pleinement profit d’une probable annonce de « AI Explorer » une nouvelle expérience Windows pour tirer profit de la puissance des NPU et de modèles IA embarqués. AI Explorer surveillerait tout ce que vous faites avec votre PC et pourrait retrouver ainsi n’importe quelle information par une simple discussion avec Copilot.

Microsoft pourrait également profiter de l’événement pour en dévoiler un plus sur sa roadmap Windows et confirmer l’arrivée d’une mise à jour majeure « 2024 Update » de Windows 11 en Octobre prochain, le projet Windows 12 ayant été apparemment repoussé à 2025.

À lire également :