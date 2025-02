C’est le plus puissant des modèles frontières d’OpenAI. GPT 4.5 succède enfin à GPT-4o. Mais le modèle va devoir faire ses preuves dans un monde de l’IA qui attend désormais des modèles de vraies capacités de raisonnement. Un modèle plus « humain » mais pas « plus performant » pour nous faire patienter le temps de finaliser GPT 5.

On le sait, OpenAI a complètement repensé sa roadmap et revu sa priorité. Et sa priorité n’est pas, n’est plus, les modèles GPT classiques. À l’instar d’Anthropic qui a dévoilé cette semaine son Claude 3.7 Sonnet avec mode étendu, un modèle hybride qui ajoute une couche de réflexion au-dessus d’un modèle classique, OpenAI compte désormais insuffler les capacités de réflexion de « OpenAI o3 » à ses modèles GPT et unifier ses deux univers de modèles en un modèle hybride.

Aussi, ce GPT 4.5 lancé cette nuit, aura-t-il probablement une courte durée de vie. OpenAI le lance tout en préparant la sortie prochaine de GPT-5, modèle combinant les capacités frontières de GPT 4.5 aux capacités de raisonnement de son modèle OpenAI o3.

Présenté comme « son modèle le plus vaste et le plus performant pour le chat », ce GPT 4.5 marque une avancée significative dans l’approche d’apprentissage non supervisé et se distingue par sa capacité à reconnaître des modèles, établir des connexions et générer des idées créatives sans passer par un processus de raisonnement étape par étape. « C’est vraiment une avancée pour nous », affirme Mia Glaese, chercheuse chez OpenAI. À l’encontre des tendances actuelles, l’entreprise a fait le choix d’augmenter considérablement la puissance de calcul et les données d’entraînement. Bien qu’OpenAI ne divulgue pas la taille exacte du modèle, elle indique que le bond d’échelle entre GPT-4o et GPT-4.5 est comparable à celui entre GPT-3.5 et GPT-4o. Certains experts estiment que GPT-4 pourrait compter jusqu’à 1,8 billion de paramètres.

Des performances améliorées sur plusieurs fronts

Les tests internes montrent que GPT-4.5 offre :

* Une meilleure précision factuelle : 62,5% de réponses correctes sur SimpleQA (contre 38,6% pour GPT-4o)

* Une réduction significative des hallucinations : 37,1% de réponses inventées (contre 59,8% pour GPT-4o)

* Une expérience conversationnelle plus naturelle et intuitive

* Une meilleure compréhension des intentions implicites des utilisateurs

D’ailleurs, les évaluateurs humains d’OpenAI ont préféré les réponses de GPT-4.5 à celles de GPT-4o aussi bien dans les requêtes quotidiennes (57%), professionnelles (63,2%) que les tâches créatives (56,8%).

Alors, oui, certes… GPT 4.5 génère directement des réponses sans prendre le temps de la réflexion qui démarque les modèles o1 et o3-mini. Mais alors que ces deux derniers restent des modèles fondalement « matheux », GPT 4.5 se distingue par son caractère plus généraliste et sa connaissance plus large du monde.

Un modèle plus « humain »

Surtout, GPT 4.5 n’a pas été conçu pour battre des records sur les benchmarks mais pour briller dans ses capacités de collaboration avec l’humain. « À mesure que nous développons nos modèles et qu’ils résolvent des problèmes plus complexes, il devient de plus en plus important de leur enseigner une meilleure compréhension des besoins et des intentions humaines. Pour GPT-4.5, nous avons développé de nouvelles techniques évolutives qui permettent d’entraîner des modèles plus grands et plus puissants avec des données dérivées de modèles plus petits. Ces techniques améliorent la dirigeabilité de GPT-4.5, sa compréhension des nuances et sa conversation naturelle » explique la startup.

Selon Sam Altman, GPT 4.5 n’est pas destiné à exploser le benchmarks mais révèle une « intelligence différente » avec « sa propre magie telle que j’en ai encore jamais vue« .

Pour l’instant, GPT 4.5 n’est accessible qu’aux abonnés à l’onéreuse formule « ChatGPT Pro ». Mais OpenAI annonce son arrivée dès la semaine prochaine dans les offres ChatGPT Plus et ChatGPT Team, et dans les prochaines semaines sur les offres Entreprise et EDU.

Reste le point qui fâche et promet un court avenir à GPT 4.5 : le coût de son API. C’est à décourager les entreprises de l’employer. GPT 4.5 est un « énorme » modèle et les ressources pour l’animer sont coûteuses. Du coup, OpenAI annonce facturer 75$ par million de tokens en entrée (contre 2,5$ pour GPT-4o déjà considéré comme onéreux) et 150$ par million de tokens en sortie (contre 10$ pour GPT-4o). Il est peu probable que les améliorations du modèle face à o3-mini et GPT-4o justifient dans bien des scénarios d’entreprise un tel surcoût. Mais OpenAI nous a également habitué à rapidement réduire le coût de ses IA les plus chères. Et l’on peut ainsi penser qu’un GPT 4.5 Turbo moins onéreux et moins expérimental sera rapidement proposé. A moins qu’OpenAI ne décide de garder les optimisations pour son GPT 5 attendu en mai.

