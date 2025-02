Changements de plans, de stratégie, et de roadmap chez OpenAI. Dans une série de publications sur X, Sam Altman, son CEO, a levé le voile sur les prochaines étapes, en détaillant notamment l’arrivée imminente de GPT-4.5 – baptisé « Orion » en interne – et en annonçant les prémices de GPT-5.

Surprise ! Sam Altman reparle de GPT-5 ! Ce n’est pas pour tout de suite, mais c’est pour très bientôt ! Avec un objectif clair, simplifier le portfolio de modèles d’OpenAI devenu bien trop complexe pour les utilisateurs de ChatGPT depuis l’apparition d’OpenAI o1, d’OpenAI o3-mini et de GPT-4o avec tâches planifiées.

Première information essentielle, le modèle « OpenAI o3 » complet attendu dans les semaines à venir ne verra finalement pas le jour. Il est abandonné. L’idée est désormais d’intégrer sa technologie de raisonnement (Chain of Thought) au sein des modèles « GPT ».

Du coup, au lieu d’avoir droit à « OpenAI o3 », nous aurons très prochainement droit au modèle jusqu’ici connu sous le nom de code « Orion » : GPT-4.5, qui devrait être lancé dans quelques semaines, marquera pour OpenAI la fin de l’ère des modèles sans chaîne de pensée (« chain-of-thought ») autrement dit sans phase de raisonnement avancée.

Selon Altman, « GPT-4.5 sera notre dernier modèle non-chain-of-thought » avant que l’entreprise ne se concentre sur des systèmes capables de raisonner de manière plus humaine et fiable dans des domaines complexes, comme les mathématiques, la physique, les sciences et la programmation.

L’union du savoir et de la réflexion

L’enjeu majeur pour OpenAI est désormais d’unifier ses technologies IA. « Notre objectif principal est désormais d’unifier les modèles de série o et les modèles de série GPT en créant des systèmes qui peuvent utiliser tous nos outils, savoir quand prendre le temps de réfléchir ou non, et être généralement utiles pour une très large gamme de tâches », explique Sam Altman.

Et cette unification porte un nom : GPT-5 ! Concrètement, GPT-5 intégrera des avancées issues de la série o – dont o3 – afin d’offrir une solution plus simple et performante à l’utilisateur.

Il semble ainsi que le projet « GPT-5 » ait largement changé de cap. La priorité n’est plus forcément de faire grossir le modèle à des niveaux impossibles à justifier économiquement mais plutôt à unifier le potentiel de GPT 4.5 et de o3 en un unique modèle. Ce qui permettra aux utilisateurs de disposer de toutes les fonctionnalités avancées de GPT-4o (analyse de données, analyse de documents, canevas, tâches planifiées, recherche Web, etc.) tout en profitant des capacités de raisonnement du modèle o3.

Retour à la simplicité

Cette réorganisation intervient également dans un contexte de simplification de l’offre produit. « Nous détestons le sélecteur de modèle autant que vous et voulons revenir à une intelligence magique unifiée », affirme Sam Altman, soulignant ainsi la volonté d’OpenAI de faire disparaître la complexité excessive qui obligeait les utilisateurs à choisir entre plusieurs modèles.

Dès le lancement de GPT-5, les modalités d’accès seront repensées : les utilisateurs gratuits de ChatGPT bénéficieront d’un accès illimité au niveau d’intelligence standard, tandis que les abonnés ChatGPT Plus bénéficieront d’un niveau de réflexion supérieur (mode Medium Compute de o3) et les abonnés ChatGPT Pro profiteront d’un niveau encore supérieur (mode High Compute de o3).

Si les dates précises de sortie de GPT-4.5 et GPT-5 restent encore à préciser, cette nouvelle orientation marque une étape salutaire pour OpenAI, qui vise désormais à offrir une intelligence artificielle « qui fonctionne simplement pour vous » tout en intégrant de nombreuses fonctionnalités, telles que la voix, le canevas, la recherche et les capacités de recherche approfondie. Que de bonnes nouvelles en somme…

