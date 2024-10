Annoncé comme 100 fois plus puissant que GPT-4, le prochain modèle phare d’OpenAI connu sous le nom de projet Orion devrait être dévoilé d’ici décembre selon plusieurs rumeurs. Les ingénieurs de Microsoft sont en train de préparer les infrastructures nécessaires à son hébergement.

Selon différentes sources américaines, OpenAI s’apprêterait à dévoiler Orion, un modèle d’intelligence artificielle qui éclipserait les capacités de GPT-4. Cette nouvelle version, dont le lancement serait prévu pour décembre, pourrait marquer un nouveau tournant stratégique pour l’entreprise de Sam Altman.

Car ces indiscrétions interviennent dans un contexte particulier pour le pionnier de l’IA générative, qui vient de finaliser une levée de fonds de 6,6 milliards de dollars, transformant au passage sa structure en entreprise à but lucratif. Un changement significatif qui témoigne des ambitions croissantes de la société dirigée par Sam Altman. Cette levée de fonds massive doit confirmer la suprématie d’OpenAI alors que la concurrence (notamment d’Anthropic) lui tient désormais tête et que les entreprises s’intéressent de plus en plus aux petits modèles personnalisables et exécutables en local.

Selon les rumeurs, « Orion » doit marquer le premier véritable saut majeur en matière de modèle frontière depuis la sortie de GPT-4. Il est annoncé comme 100 fois plus puissant que ce dernier. Si le nom commercial final du modèle n’est pas encore confirmé – il pourrait ou non être baptisé GPT-5 – les ambitions d’OpenAI sont claires : Orion doit représenter une étape cruciale vers la création d’une intelligence artificielle générale (AGI), capable de rivaliser avec l’intelligence humaine dans un large éventail de tâches.

Et le saut générationnel est tel, qu’OpenAI va devoir prendre des précautions auxquelles la startup ne nous a pas vraiment habitués, sauf peut-être avec SORA (son époustouflant modèle de génération vidéo). Ainsi, contrairement au déploiement grand public de ChatGPT et de GPT-4, Orion adoptera une stratégie de lancement plus ciblée. Dans un premier temps, seules les entreprises partenaires d’OpenAI auront accès à cette technologie pour développer leurs propres produits et fonctionnalités.

Pour l’instant aucune information concrète sur la taille du modèle et les innovations technologiques insufflées n’ont fuité. Il semble toutefois que le développement d’Orion s’appuie en partie sur le travail intermédiaire réalisé pour les modèles « o1 », des modèles qui auraient aussi contribué à l’entraînement d’Orion en générant des données synthétiques.

Pour rappel, Sam Altman avait subtilement évoqué ce projet sur le réseau social X, déclarant être « impatient de voir les constellations d’hiver se lever bientôt » – une référence à peine voilée à Orion, constellation particulièrement visible dans le ciel nocturne de novembre à février.

Reste désormais à attendre une annonce officielle. Selon The Verge, les ingénieurs de Microsoft se prépareraient à l’arrivée d’Orion depuis ces dernières semaines sans pour l’instant y avoir directement eu accès. Un tel modèle massif va demander des infrastructures spécialement optimisées et c’est exactement ceux sur quoi planchent les ingénieurs Azure.

Si Orion est à la hauteur des rumeurs, il pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire d’OpenAI et de l’IA, repoussant les frontières technologiques et redéfinissant une nouvelle fois le potentiel de l’Intelligence Artificielle.

À lire également :