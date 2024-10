Considérée comme la principale startup concurrente d’OpenAI, Anthropic annonce Claude 3.5 Haiku et une nouvelle version de Claude 3.5 Sonnet qui sait désormais piloter votre PC !

La startup Anthropic n’est pas aussi connue qu’OpenAI, mais son IA conversationnelle Claude est sans aucun doute le principal concurrent de ChatGPT en matière de capacité d’analyse et de qualité d’expression dans différentes langues.

Cette semaine, Anthropic annonce deux nouveautés majeures.

Mini mais costaud

Tout d’abord son « mini » modèle « Claude Haiku » passe désormais, lui aussi, en version 3.5. Avec des gains d’efficacité remarquables puisque, désormais, le moins cher et le plus véloce des modèles d’Anthropic surpasse le plus gros, le plus cher et le plus complexe modèle de la jeune pousse, « Claude 3 Opus », sur presque tous les benchmarks du marché.

Nouvelle preuve que les mini-modèles d’aujourd’hui, à la fois plus rapides, plus économiques et plus économes en énergie, surpassent aisément les grands LLMs sortis il y a moins d’un an.

L’IA qui sait piloter un PC comme un humain

Mais la grosse nouveauté est la disponibilité d’une mise à jour du modèle phare « Claude 3.5 Sonnet » qui s’enrichit d’une étonnante fonctionnalité dénommée « Computer Use » : cette dernière permet par de simples prompts de créer des Agents IA qui contrôlent le clavier et la souris du PC pour automatiser des actions et agir à votre place ! Non seulement cette fonctionnalité permet à Claude d’agir sur les commandes du PC, mais aussi de lire l’écran afin de comprendre et interpréter ce qui s’y passe. Dit autrement, Claude 3.5 Sonnet avec sa fonction Computer Use peut utiliser votre PC comme vous le feriez vous-même et donc aisément agir en votre nom ou à votre place.

« Au lieu de créer des outils spécifiques pour aider Claude à accomplir des tâches individuelles, nous lui enseignons des compétences informatiques générales – lui permettant d’utiliser une large gamme d’outils standard et de logiciels conçus pour les humains. Les développeurs peuvent utiliser cette capacité émergente pour automatiser des processus répétitifs, construire et tester des logiciels, et mener des tâches ouvertes comme la recherche ».

Certes la fonctionnalité n’est encore qu’expérimentale et avant tout destinée aux développeurs. Disponible en preview privée, elle n’est accessible qu’après contact avec les équipes d’Anthropic. Mais elle préfigure une nouvelle génération de modèles IA à même de totalement automatiser des tâches du PC et donc de totalement révolutionner des technologies comme la RPA.

Typiquement, il est désormais possible, via l’API développeurs de Claude, de demander à l’IA de remplir automatiquement un formulaire à partir d’informations présentes dans des documents Excel, le CRM de l’entreprise ou Internet. L’IA est encore limitée dans ses actions PC et certaines choses évidentes comme le scrolling d’une page Web ou l’utilisation du Zoom lui posent encore des difficultés. Mais le modèle va rapidement s’améliorer.

Si Anthropic a étendu les fonctionnalités de son LLM et de son API, elle a aussi amélioré les capacités existantes du modèle. Cette nouvelle version de « Claude 3.5 Sonnet » présente ainsi d’autres améliorations fondamentales notamment en matière de réflexion, au point de concurrencer le fameux modèle « 01-preview » d’OpenAI sur certaines tâches de raisonnement et de programmation. À noter que le nouveau modèle Sonnet sans la fonction Computer Use est accessible dès aujourd’hui à la fois via Claude AI, via la plateforme Anthropic, mais aussi via Amazon Bedrock et Google Vertex AI.

Décidément, les IA n’ont pas fini de progresser et de nous épater…

