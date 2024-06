Anthropic a lancé cette semaine son nouveau modèle Claude 3.5 Sonnet, premier modèle de sa future gamme 3.5. Et selon l’éditeur, ce « Sonnet 3.5 » est encore meilleur que son super modèle « Opus 3.0 » et même meilleur que le dernier modèle d’OpenAI.

Avec « Claude 3 » lancé en mars de cette année aux USA et en mai dernier en Europe, Anthropic avait agréablement surpris utilisateurs et experts par la qualité linguistique de son IA, sa compréhension des requêtes complexes et sa maîtrise remarquable de la langue française.

Claude « 3.0 » était alors décliné en trois versions : Haiku (un petit modèle), Sonnet (exploité par son chatbot gratuit) et Opus, le modèle fleuron de gamme accessible aux utilisateurs payants.

Cette semaine, Anthropic a lancé « Claude 3.5 Sonnet », nouvelle version de son modèle LLM. Et selon l’éditeur, celui-ci fait un nouveau bond remarquable au point de largement surpasser la version payante « Opus 3.0 » tout en étant plus rapide et moins coûteux, et même de surpasser GPT-4o sur de nombreux benchmarks.

Claude 3.5 surpasserait tous les modèles actuels

Selon Anthropic, le modèle multimodal Claude 3.5 Sonnet progresse dans sa compréhension des images et photos, dans son interprétation des graphiques, dans ses raisonnements y compris mathématiques, ainsi que dans ses capacités à générer du code informatique.

Ce nouveau modèle est bien évidemment intégré à son IA conversationnelle mais également disponible sur la plateforme API d’Anthropic ainsi que sur Amazon Bedrock et Google Cloud Vertex AI pour les entreprises qui veulent l’exploiter dans leurs applications.

Disposant d’une fenêtre contextuelle de 200 000 Tokens, le modèle est facturé 3$ par million de tokens analysés en entrée et 15$ par million de tokens générés en sortie.

L’IA peut générer des documents, des sites et même des jeux

Au passage, Anthropic a commencé à enrichir son IA conversationnelle « Claude.ai » non seulement en y implémentant « Sonnet 3.5 » mais également en y ajoutant un nouvel espace dynamique dénommé « Artifacts » où les utilisateurs peuvent éditer et construire des projets IA comme un jeu vidéo 8 bits par exemple ! On peut ainsi demander à Claude de générer du contenu comme des extraits de code, des documents texte ou des conceptions de sites web, et Claude créera un Artefact qui apparaîtra dans une fenêtre dédiée à côté de votre conversation pour peaufiner le résultat et télécharger les éléments générés.

Et bonne nouvelle, les utilisateurs français et européens n’auront pas à attendre des semaines avant d’en profiter. Tout utilisateur de la version payante de « Claude.ai » y a d’ores et déjà accès et peut évaluer les améliorations.

« Notre objectif avec Claude n’est pas de créer un modèle de langage légèrement meilleur, mais de développer un système d’IA capable de travailler aux côtés des humains et des logiciels de manière impactante, » explique Dario Amodei, co-fondateur et PDG d’Anthropic, dans un communiqué de presse. « Des fonctionnalités comme les Artefacts sont des expériences nouvelles qui vont dans cette direction. »

Anthropic a confirmé plancher sur des versions « 3.5 » de « Claude Haiku » et « Claude Opus » qui seront dévoilés plus tard dans l’année.

Pour terminer, Anthropic vous propose une petite vidéo pour illustrer le fonctionnement de ses « Artifacts » dans Claude AI et les capacités de Sonnet 3.5 :

