OpenAI réinvente l’ergonomie de ChatGPT avec Canvas, un nouvel espace de collaboration avec l’IA dont l’idée a été plus ou moins piquée à Anthropic et à son canevas d’Artifacts.

OpenAI bouscule les habitudes des utilisateurs de ChatGPT et métamorphose l’interface de son IA conversationnelle en lançant « Canvas ». Cette nouvelle interface promet de transformer radicalement notre façon de travailler avec l’intelligence artificielle, notre façon d’écrire et de coder avec l’aide de l’IA.

Canvas, c’est quoi ? Pour faire simple, c’est un espace de travail collaboratif qui s’ouvre dans une fenêtre distincte, permettant aux utilisateurs de peaufiner leurs projets d’écriture et de programmation aux côtés de ChatGPT. Fini le simple dialogue, place à une véritable co-création !

Cela vous rappelle quelque chose ? Oui, cette idée se retrouve déjà dans le « Bloc-notes » de Microsoft Copilot et plus encore dans le concept d’Artifacts de Claude AI, l’IA conversationnelle d’Anthropic.

Déployé en version bêta, Canvas est actuellement réservé aux abonnés Plus et Teams, avec une extension prochaine aux utilisateurs Enterprise et Éducation. Les utilisateurs gratuits devront patienter jusqu’à la fin de la phase bêta.

Au delà de la simple discussion : l’échange collaboratif avec l’IA

Pour OpenAI « cette version bêta initiale introduit une nouvelle façon de travailler ensemble – pas seulement par le biais d’une conversation, mais en créant et en affinant des idées côte à côte ».

L’éditeur explique ainsi « avec Canvas, ChatGPT peut mieux comprendre le contexte de ce que vous essayez d’accomplir. Vous pouvez mettre en évidence des sections spécifiques pour indiquer exactement sur quoi vous voulez que ChatGPT se concentre. À la manière d’un relecteur ou d’un réviseur de code, il peut fournir des commentaires et des suggestions en ligne en gardant à l’esprit l’ensemble du projet. »

Canvas n’est pas uniquement un espace qui permet une édition directe du texte ou du code informatique que l’on est en train d’écrire avec l’aide de l’IA. La fonctionnalité offre aussi à ChatGPT une meilleure compréhension contextuelle. Ainsi, l’IA peut émettre des suggestions ciblées grâce à la mise en surbrillance des éléments qu’il pense améliorable. Elle propose également des raccourcis très pratiques pour ajuster la longueur d’un paragraphe, déboguer une fonction, etc.

Dit autrement, Canvas n’est pas uniquement un espace d’édition en collaboration avec l’IA. C’est un espace pour mieux travailler avec une IA GPT-4o qui a été réentraînée pour véritablement « collaborer » avec l’utilisateur. Et tout comme Claude Artifacts, l’ouverture d’un Canvas se fait automatiquement lorsque l’IA en détecte l’opportunité.

Cette innovation s’inscrit dans une tendance plus large du secteur, où les interfaces éditables gagnent du terrain. OpenAI, face à une concurrence accrue, mise sur Canvas pour consolider sa position de leader et attirer de nouveaux utilisateurs payants.

Avec Canvas, OpenAI ne se contente pas d’améliorer ChatGPT : la startup veut repenser notre relation avec l’IA, ouvrant la voie à une collaboration homme-machine plus intuitive et productive.

