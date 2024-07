Nous évoquions justement hier dans nos colonnes la rumeur persistante de l’arrivée d’un moteur de recherche Web dopé à l’IA chez OpenAI. Depuis, la rumeur est devenue certitude. OpenAI a en effet officialisé hier soir (25 juillet) la mise en ligne d’un prototype de moteur de recherche Web dénommé SearchGPT !

SearchGPT est un nouvel outil de recherche Web très inspiré des travaux réalisés sur ChatGPT. Dit autrement, SearchGPT est une sorte de Google Search mais dans un mode conversationnel. L’IA répond directement aux questions en fournissant des liens vers des pages Web tout en organisant les informations pour plus de pertinence et formulant des résumés des pages proposées. L’interaction est conçue pour vous aider à affiner votre recherche en conversant avec l’IA. Celle-ci (à la manière de Bing) vous suggère d’ailleurs automatiquement des questions potentielles pour guider votre recherche.

SearchGPT débarque alors que les éditeurs de contenus Web s’inquiètent de voir l’audience fondre alors que des solutions comme Google AI Overviews et Bing Generative Search donnent des réponses si complètes qu’il n’est plus nécessaire pour l’utilisateur de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Et OpenAI en a bien conscience. Selon la startup, son moteur a été conçu avec des partenaires Web et pour aider les utilisateurs à découvrir des sites et des expériences d’éditeurs, tout en offrant plus de choix dans la recherche. Pendant des décennies, la recherche a été un moyen fondamental pour les éditeurs et les créateurs de toucher les utilisateurs. Mais l’IA générative peut bouleverser cet équilibre. SearchGPT est pensé pour offrir de multiples opportunités d’engagement et connecter les internautes avec les éditeurs en citant et en liant de manière proéminente leurs contenus dans les recherches. OpenAI a développé des outils pour permettre aux éditeurs de gérer leur apparence dans SearchGPT. Par ailleurs, la startup affirme que l’IA de son moteur est séparée de l’entraînement de ses modèles fondation. Les sites peuvent apparaître dans les résultats de recherche même s’ils optent pour ne pas participer à l’entraînement de l’IA générative.

Pour l’instant, SearchGPT n’est qu’un prototype à accès très limité. Dans un premier temps, OpenAI ne souhaite pas en ouvrir l’accès à plus de 10.000 testeurs. Si l’expérience vous amuse, il est possible de s’inscrire dans une liste d’attente : Join the waitlist SearchGPT

Il n’est pas certain que SearchGPT dépasse le stade de prototype. L’idée d’OpenAI est plutôt de peaufiner l’expérience de recherche pour l’intégrer ensuite directement dans ChatGPT.

On attend désormais de voir la réaction de Google (qui avait déclenché un Code Rouge l’an dernier voyant ChatGPT comme une sérieuse menace à son cœur de métier) mais aussi celle de Microsoft qui voit son partenaire IA se transformer en concurrent de Bing. Pour rappel, Bing a également lancé une nouvelle expérience de recherche cette semaine, Bing Generative Search, pour l’instant en preview auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs.

