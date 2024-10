ChatGPT existe sur le Web mais également en applications mobiles sur iOS et Android et même en application native sur macOS. Mais il manquait toujours à l’appel une version Windows. Elle arrive en preview pour les utilisateurs payants.

Microsoft est le plus grand partenaire financier et technologique d’OpenAI. Mais cet argument n’a jamais semblé suffisant pour prioriser Windows chez OpenAI. Ainsi, lorsque OpenAI a annoncé en mai dernier l’arrivée d’une application « Desktop » pour ChatGPT, la startup n’avait présenté qu’une version pour macOS, tout en précisant qu’une version Windows arriverait dans les prochains mois.

Même si, forcément, la plupart de ses utilisateurs sont justement des utilisateurs Windows, OpenAI ne voyait aucune urgence à sortir une version dédiée au système Microsoft. Après tout, il est enfantin de transformer la version Web en une application Windows à travers Edge et sa fonctionnalité « Installer ce site en tant qu’application ». Windows est sans conteste le système d’exploitation qui considère le plus les applications Web (PWA) comme des applications natives. Et bien des utilisateurs Windows ne voient aucune différence entre une application PWA et une application native.

Depuis jeudi 17 octobre, OpenAI propose sur le Windows Store une version préliminaire de ChatGPT for Windows. Celle-ci est bien loin d’être finalisée et nécessite, pour l’instant, un abonnement payant à ChatGPT (Plus, Team, Entreprise, EDU…).

Cette version promet des interactions plus rapides et une plus forte intégration avec le système. Il suffit d’ailleurs d’un simple appel à la combinaison de touches « [ALT]+[ESPACE] » pour faire immédiatement surgir une fenêtre de discussion avec l’IA.

La version préliminaire donne accès aux différents modèles dont le nouveau « o1-preview », permet de télécharger fichiers et images pour analyser leur contenu et de générer des images via le modèle Dall-E.

Il lui manque cependant pour l’instant les fonctionnalités vocales (à commencer par le fameux Advanced Voice Mode) qui arriveront d’ici la fin de l’année.

On en attend toutefois un peu plus d’une application native qui pour l’instant n’est pas tellement plus ancrée dans Windows que ne l’est la version Web une fois convertie en app PWA.

Si vous disposez d’un abonnement payant à ChatGPT (typiquement un abonnement ChatGPT Plus), vous pouvez télécharger ChatGPT for Windows depuis ce lien : ChatGPT (Early Version for Plus, Team, Enterprise, and Edu)

À lire également :