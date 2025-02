La compétition est trop intense pour traîner et tergiverser. Quelques semaines après son annonce, OpenAI officialise son agent « Deep Research » à tous ses abonnés payants, et, oui, y compris en Europe.

Le 3 février dernier, OpenAI levait le voile sur Deep Research, son nouvel agent IA de recherche avancée pour explorer, analyser et synthétiser des centaines de sites et ressources en ligne afin de faire le tour d’une question et de produire un rapport complet et référencé.

Mais l’outil était jusqu’ici réservé aux abonnés américains à la très coûteuse version « ChatGPT Pro » (200 dollars par mois).

L’attente pour qu’un plus grand nombre d’utilisateurs puisse en bénéficier aura finalement été très courte. Dès ce matin, les utilisateurs de ChatGPT Plus et ChatGPT Team – même en Europe – ont découvert un nouveau bouton apparu comme par magie : « Recherche approfondie » en Français, « Deep Research » en anglais.

OpenAI officialise ainsi sa fonctionnalité « Deep Research » et la rend accessible à l’ensemble de ses abonnés payants aux formules Plus, Team, Enterprise et Edu, avec toutefois des limitations d’utilisation.

Deep Research, animé par le modèle IA à raisonnement o3-mini d’OpenAI, permet de générer des rapports de recherche détaillés en analysant et synthétisant des centaines de sources en ligne. OpenAI affirme que cette fonctionnalité peut effectuer le travail d’un analyste de recherche expérimenté, en produisant des rapports complets en 5 à 30 minutes selon la complexité de la requête.

La force de cet outil réside dans sa capacité à fournir des résultats accompagnés de citations claires, de liens web et d’images intégrées, offrant ainsi un contenu bien documenté et facilement vérifiable.

Pour tous, mais avec des limitations d’usage

Le déploiement s’accompagne toutefois de limitations significatives :

– Les abonnés ChatGPT Plus, Team, Enterprise et Edu sont limités à 10 requêtes de recherche approfondie par mois.

– Les utilisateurs de ChatGPT Pro (abonnement à 200$/mois) bénéficient désormais de 120 requêtes mensuelles, contre 100 lors du lancement initial.

– OpenAI prévoit d’étendre cette fonctionnalité aux utilisateurs gratuits à l’avenir, sans préciser de calendrier.

Depuis son lancement, OpenAI a apporté plusieurs améliorations à Deep Research, notamment une meilleure compréhension et référencement des fichiers téléchargés par les utilisateurs.

La solution reste imparfaite bien entendu et OpenAI a publié une « System Card » pour son agent avec une analyse de risques qui le place à un score « moyen » dans les différents axes évalués. Dit autrement, les entreprises devront se méfier des rapports ainsi réalisés et devront continuer d’explorer les différentes sources mises en évidence pour contrôler la véracité non seulement des informations mais plus encore des déductions et autres analyses proférées par l’IA.

On y découvre au passage que la « recherche approfondie » peut lire et analyser des fichiers, ainsi que rédiger et exécuter du code Python.

Comment utiliser Deep Research ?

L’utilisation de Deep Research est légèrement différente de l’interrogation classique de ChatGPT. Il faut pour l’instant passer par la version Web de ChatGPT (la fonctionnalité arrivera dans les semaines à venir sur mobiles et Desktop). Il faut ensuite formuler une requête, un prompt, qui réclame l’analyse et la combinaison de nombreuses sources tout en adjoignant d’éventuels fichiers complémentaires. Il arrive fréquemment qu’avant de lancer la recherche, ChatGPT vous demande plusieurs précisions à intégrer au prompt avant qu’il n’exécute réellement la demande. Puis, avant de lancer le processus, il faut sélectionner l’option « Recherche approfondie / Deep Research » qui apparaît dans le compositeur de prompts, quel que soit le modèle sélectionné. Une fois lancé, il va vous falloir patienter entre 5 et 30 minutes avant d’obtenir votre rapport. Une barre de progression apparaît pendant le processus, ainsi qu’un panneau latéral résumant les étapes entreprises et les sources utilisées. Une notification est envoyée à l’utilisateur une fois le rapport prêt.

Dans les prochaines semaines, ChatGPT prévoit d’intégrer des images, des visualisations de données et d’autres éléments analytiques dans ces rapports. À plus long terme, les utilisateurs pourront se connecter à des sources de données spécialisées pour obtenir des résultats encore plus précis et personnalisés.

Cette évolution s’inscrit dans une course technologique plus large : Google propose déjà une fonctionnalité similaire pour les utilisateurs de Gemini Advanced, tandis que Perplexity développe également des outils comparables et que xAI a déjà annoncé une telle fonctionnalité pour Grok 3. Les startups de l’IA espèrent que ces capacités de recherche avancée justifieront le coût élevé de leurs abonnements premium.

