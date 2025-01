Databricks avait annoncé fin 2024 avoir bouclé un tour de table de 10 milliards de dollars en « Série J »… Finalement, cette nouvelle méga-levée de fonds dépassera les 15 milliards de dollars.

Le 18 décembre dernier, Databricks officialisait un nouveau tour de table supérieur aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines, l’éditeur semblant plus ouvert finalement à une nouvelle levée qu’à une IPO incertaine.

Cette semaine, Databricks a donné un peu plus de détails sur sa nouvelle opération financière dont le montant s’avère encore plus extraordinairement élevé qu’initialement annoncé.

En effet, la scale-up vient de confirmer la finalisation de sa méga levée de fonds d’un total final de 15,25 milliards de dollars ! Cette somme comprend 10 milliards de dollars en financement en actions (série J, annoncée en Décembre) – valorisant l’entreprise à 62 milliards de dollars – auxquels s’ajoutent 5,25 milliards de dollars de financement par emprunt, apportés notamment par JPMorgan Chase, Barclays, Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley.

Meta parmi les nouveaux investisseurs

Parmi les investisseurs, on retrouve QIA (le fonds souverain du Qatar) et Temasek, déjà présents lors de précédents tours de table, ainsi que de nouveaux acteurs comme Meta, qui participe en tant qu’« investisseur stratégique ». Cette opération porte à près de 19 milliards de dollars le financement total levé par Databricks depuis sa création il y a douze ans.

Un pivot majeur vers l’IA

Databricks est reconnu pour sa plateforme de traitements de données, que les entreprises utilisent afin de regrouper et d’analyser de grands volumes de données issues de multiples systèmes. Cette capacité à unifier et normaliser des données, structurées ou non, est de plus en plus prisée dans le cadre de projets d’intelligence artificielle, en particulier pour la mise au point de modèles de machine learning à grande échelle. Grâce à cette nouvelle levée, Databricks prévoit d’accélérer la mise au point de nouveaux produits d’IA, de renforcer son implantation internationale et de financer de futures acquisitions. L’entreprise entend également utiliser une partie des fonds pour offrir de la liquidité à ses salariés actuels et passés.

Un éventuel report de l’IPO

Cette levée de fonds de grande ampleur relance la question d’une introduction en Bourse. En décembre dernier, le PDG Ali Ghodsi estimait qu’il aurait été « stupide de réaliser une IPO » dans un contexte économique aussi incertain que celui de 2024, tout en évoquant la possibilité la plus précoce en 2025. Le fait que Databricks propose désormais une liquidité aux employés suggère que l’entreprise pourrait repousser encore le calendrier de son entrée en Bourse.

À lire également :