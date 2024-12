C’est l’actualité IT de la semaine. Databricks annonce une levée de 10 milliards de dollars. Pour comprendre le succès de cette entreprise, son hypercroissance mais aussi ses défis à venir, Guillaume Brandenburg, Directeur général de Databricks France est notre invité de la semaine !

Databricks est une entreprise américaine fondée en 2013 par les créateurs d’Apache Spark. Elle propose une plateforme cloud unifiée pour la gestion des données, l’analyse et l’intelligence artificielle (IA), facilitant ainsi le traitement et l’exploitation de vastes volumes de données pour les entreprises. La société se positionne comme une plateforme cloud intégrée pour la gestion et l’analyse des données, avec sa Data Intelligence Platform qui unifie le traitement des données structurées et non structurées. Cette approche « lakehouse » combine les fonctionnalités traditionnelles des data lakes et des data warehouses, tout en intégrant des capacités d’IA générative suite à l’acquisition de Mosaic ML.

Et l’entreprise connaît, depuis deux ans, une croissance affolante. En 2024, son Chiffre d’Affaires annualisé a augmenté de 60% pour les 3 milliards de dollars.

Pour évoquer cette hypercroissance mais aussi la spectaculaire levée de fonds de 10 milliards de dollars annoncée cette semaine (supérieure à celle d’OpenAI et d’autres acteurs du secteur), Guillaume Brandenburg, Directeur général de Databricks France est notre invité de la semaine et le dernier invité de la saison 2024 !

Notre invité en profite pour mettre en avant le dynamisme de l’écosystème français dans l’IA, citant notamment l’investissement de Databricks dans Mistral AI et les partenariats avec plus de 40 universités françaises.

Son entreprise maintient des partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs de cloud, notamment Microsoft Azure où Databricks est intégré comme service natif. La transition vers une architecture serverless et l’introduction de Databricks Apps témoignent de l’évolution continue de l’offre vers plus de simplicité et d’accessibilité pour les utilisateurs finaux.

Pour 2025, Guillaume Brandenburg anticipe une accélération de la mise en production d’applications d’IA générative au-delà des simples chatbots, avec un focus particulier sur des cas d’usage à forte valeur ajoutée dans différents secteurs d’activité.

