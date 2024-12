Nous en parlions fin Novembre, mais l’information est désormais officielle : Databricks annonce une méga levée de fonds de 10 milliards de dollars, encore supérieure à ce qu’annonçait la rumeur.

C’est confirmé, Databricks bénéficie d’une nouvelle méga levée de fonds pour clôturer son excellente année 2024 et démarrer 2025 sous les meilleurs hospices.

Alors que les indiscrétions qui ont filtré fin Novembre laissait entendre un montant entre 5 à 8 milliards de dollars, c’est finalement une levée de 10 milliards de dollars qui est réalisée ! Un montant plus que significatif et qui restera probablement comme le record 2024 alors qu’OpenAI a levé 6,6 milliards de dollars en septembre, xAI a levé 6 milliards de dollars en mai et que Anthropic a bénéficié d’un investissement de 4 milliards de dollars d’AWS.

Sauf que contrairement aux trois autres jeunes pousses, Databricks n’est pas un « pur player » de l’IA mais un acteur plus général des plateformes de données, de la data analytics et… de l’IA.

En 2024, l’entreprise a connu une croissance de 60% de son Chiffre d’Affaires (70% en France) et prévoit d’atteindre les 3 milliards de dollars de revenus annualisés au premier semestre de l’année à venir.

Pas étonnant que l’entrée en bourse (IPO) de l’entreprise ait été souvent envisagée cette année. Toutefois, pour Ali Ghodsi, cofondateur et CEO de Databricks, « 2024 était une année électorale. Nous voulions avoir de la stabilité – les gens s’inquiètent des taux d’intérêt, de l’inflation… Donc nous nous sommes dit que ce serait idiot d’entrer en bourse cette année. »

Alors, oui, bien évidemment, l’IPO reste à l’agenda du CEO mais elle pourrait ne pas se concrétiser en 2025 et être repoussée à 2026. D’autant que cette levée de fonds record ouvre de nouvelles perspectives. Ce tour de table « Série J » est mené par Thrive Capital, avec la participation d’investisseurs de renom comme Andreessen Horowitz, DST Global, GIC, et de nouveaux entrants tels qu’ICONIQ Growth.

Et si 10 milliards de dollars semblent une somme astronomique, Ali Ghodsi laisse sous-entendre que la scale-up aurait pu lever encore plus. « Cette levée de fonds a été largement sursouscrite… J’ai vu ce fichier Excel qui recensait tous les gens qui voulaient investir. Il y avait 19 milliards de dollars d’intérêt, j’ai failli tomber de ma chaise » explique-t-il.

Ces nouveaux fonds serviront à soutenir l’hypercroissance internationale de l’entreprise et à investir dans de nouveaux produits d’IA avec des acquisitions stratégiques à venir. Ils permettront également d’offrir de la liquidité aux collaborateurs actuels et anciens. L’entreprise a notamment ouvert de nouveaux hubs régionaux à Londres et Singapour, tout en renforçant sa présence en Amérique latine et au Moyen-Orient.

