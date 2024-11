Surfant sur les méga-levées qui animent l’univers des startups de l’IA, Databricks et sa plateforme de données unifiée seraient en passe de lever entre 5 à 8 milliards de dollars !

Dans un contexte où l’IA monopolise souvent l’attention des investisseurs, il n’est pas surprenant de voir les acteurs de la donnée tirer également vers eux la couverture de dollars.

Fondée en 2013, Databricks est un acteur de la « data analytics », des plateformes de données et de l’IA. La scale-up serait selon plusieurs sources américaines en négociations pour une levée pouvant atteindre 8 milliards de dollars et valorisant la société à 55 milliards de dollars.

Il est vrai que l’entreprise souvent présentée comme la grande concurrente de Snowflake a de quoi séduire les investisseurs. Elle affiche désormais un chiffre d’affaires annualisé de 1,6 milliard de dollars, en progression de plus de 50% sur un an, démontrant la solidité de son modèle économique. En outre, Databricks prévoit une croissance des ventes de plus de 60 %, pour atteindre 2,4 milliards de dollars de revenus annualisés au premier semestre de l’année à venir.

Rappelons également que Databricks qui a récemment ouvert un bureau Parisien pour soutenir son expansion a annoncé avoir réalisé une croissance annualisée de 70 pour son activité en France.

Cette levée de fonds doit évidemment permettre d’accompagner cette hyper croissance à l’international. Toutefois, la scale-up veut se doter d’une structure innovante où la majeure partie des fonds sera dédiée à un programme de liquidité secondaire, permettant aux employés et investisseurs historiques de monétiser une partie de leurs participations.

Reste que, comme souvent, cette levée de fonds intervient comme une alternative stratégique à l’IPO : Une telle approche va permettre à Databricks d’éviter temporairement les contraintes d’une introduction en bourse, tout en offrant de la liquidité à ses parties prenantes.

Selon les indiscrétions de CNBC, Thrive Capital et DST Global participeraient à cette levée, confirmant l’attractivité de Databricks dans l’écosystème Tech. Cette opération s’inscrit dans une tendance plus large où les licornes matures, à l’image de Stripe (valorisée à 70 milliards de dollars), privilégient des levées privées importantes plutôt qu’une introduction en bourse immédiate.

Cette levée de fonds, qui fait suite à une valorisation de 43 milliards de dollars en 2023, souligne que le marché continue de valoriser significativement les entreprises technologiques capables de démontrer une croissance soutenue et une excellence opérationnelle, au-delà du seul secteur de l’IA pure et dure.

