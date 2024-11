Azure AI Foundry offre enfin un environnement complet et cohérent

Azure AI Foundry marque un tournant pour l’IA chez Microsoft, offrant une plateforme enfin unifiée qui combine gestion, développement et déploiement des modèles, des applications et des agents IA. En répondant aux besoins de cohérence des entreprises, cette solution vise à rationaliser les processus et à maximiser l’impact des projets IA.

L’IA chez Microsoft c’est un peu le Souk de Marrakech. On y trouve de tout, mais on ne sait où rien n’est. Tout manque d’uniformité et de cohérence. Et l’éditeur qui a joué l’innovation à tout va, dans tous les sens, en a bien conscience. D’autant qu’en matière de développement d’applications IA, son concurrent Google Cloud dispose lui d’une arme qui séduit les entreprises par son intégration et sa cohérence, Vertex AI.

Parallèlement, les entreprises multiplient les PoCs et les projets IA, multipliant par la même occasion les modèles, les applications IA et très prochainement les Agents IA. Et leurs besoins de gouvernance et de rationalisation de tous ces développements IA se font cruellement sentir. Les entreprises peinent ainsi à concrétiser leurs expérimentations en IA générative : selon une récente étude Deloitte, 70% des organisations n’ont réussi à mettre en production que 30% ou moins de leurs projets IA.

À l’occasion de sa conférence Microsoft Ignite 2024, Microsoft a dévoilé Azure AI Foundry, une plateforme unifiée qui promet de structurer et de simplifier le développement, le déploiement et la gestion des applications d’IA. Cette plateforme vise à aider les entreprises à tirer pleinement parti de l’IA en connectant leurs applications métiers aux technologies IA les plus récentes.

Présentée comme une « plateforme d’applications unifiée pour l’ère de l’IA », Azure AI Foundry permet de transformer les PoCs IA des entreprises en applications à valeur ajoutée déployées à l’échelle. La solution repose sur les fondations d’Azure AI Studio lancé en mai dernier mais pousse l’effort de rationalisation et d’unification bien au-delà.

Trois éléments clés

Azure AI Foundry s’appuie ainsi sur trois piliers complémentaires :

* Azure AI Foundry Portal (anciennement Azure AI Studio) ne se contente pas d’un changement de nom pour éviter tout quiproquo avec Copilot Studio. C’est désormais une véritable console de gestion unifiée pensée pour les besoins des entreprises. Cette interface centralisée permet aux organisations de piloter l’ensemble de leurs ressources IA, depuis la gestion des abonnements jusqu’au contrôle des accès, en passant par le suivi précis de l’utilisation des services. Ce tableau de bord offre une vue d’ensemble des ressources connectées, des privilèges d’accès et des quotas d’utilisation, tout en facilitant la gestion de la sécurité et de la conformité.

* Azure AI Foundry SDK marque un tournant dans l’approche de Microsoft. Il vise à unifier la chaîne d’outils IA de l’éditeur pour offrir aux développeurs un environnement cohérent et intégré aux outils de développement, comme GitHub, Visual Studio et Copilot Studio. Cette chaîne d’outils permet aux développeurs de personnaliser, tester, déployer et gérer des applications IA et des agents IA.

* Des services Azure AI parmi lesquels on retrouve Azure OpenAI Service, Azure AI Search ainsi qu’Azure AI Content Safety (conçu pour détecter et filtrer les contenus nuisibles générés par les utilisateurs ou par l’IA au sein des applications et services, ce service offre des API pour analyser des textes et des images, permettant d’identifier des contenus offensants, risqués ou indésirables, tels que des propos haineux, de la violence, du contenu sexuel explicite ou des incitations à l’automutilation) mais également un petit nouveau : Azure AI Agent Service. Ce dernier répond aux enjeux croissants d’automatisation intelligente. Ce service permet aux entreprises d’orchestrer des workflows automatisés tout en maintenant un contrôle précis sur les processus. Il permet la création d’agents autonomes, également connus sous le nom d’IA agentique, qui peuvent effectuer des tâches sans intervention humaine et sont conçus pour automatiser les processus métier. La sécurité n’est pas en reste, avec la mise en place de solutions de stockage dédiées et de réseaux privés, garantissant la confidentialité des données sensibles. En parallèle, Microsoft travaille sur Magentic-One, un cadre qui permettra à plusieurs agents de collaborer de manière coordonnée. L’objectif est de construire un écosystème où chaque agent déclenche des activités dans une logique d’automatisation fluide.

Une plateforme incontournable

Microsoft a particulièrement soigné l’expérience utilisateur pour les différents acteurs de l’entreprise afin de faire de cette solution un outil apprécié par tous. Les développeurs bénéficient d’un accès transparent aux dernières avancées en IA directement depuis leurs environnements de développement habituels. Les ingénieurs IA disposent désormais d’un environnement unifié qui simplifie considérablement le déploiement et la surveillance des modèles. Quant aux responsables IT, ils trouvent dans Azure AI Foundry les outils nécessaires pour assurer une gouvernance efficace et mesurer l’impact des initiatives IA sur leur organisation.

Azure AI Foundry s’impose donc comme la solution IA de l’univers Microsoft en complément de Copilot Studio. Ce dernier permet lui aussi de créer des assistants conversationnels, des agents et des Copilot Actions, mais s’adresse à un large public avec son approche No-Code et sa forte intégration à Microsoft 365. Azure AI Foundry s’adresse à un tout autre public, celui des développeurs et des ingénieurs IA avec sa chaîne d’outils, intégrée aux environnements de développement, pour créer, personnaliser, tester, déployer et gérer des modèles, des applications IA et des agents IA.

Il est maintenant l’heure pour les entreprises d’apprivoiser ses outils enfin regroupés avec vision et cohérence.

