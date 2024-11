Tous les acteurs de l’IA n’ont plus qu’un mot en bouche : « Agents ». La folie agentique s’est aussi emparée de Microsoft Ignite. Avec des annonces et des démonstrations dans tous les sens mais surtout avec l’annonce d’agents un peu spéciaux : les Copilot Actions.

Jusqu’ici l’univers de l’IA générative a surtout créé des IA conversationnelles et des IA créatives. Le nouveau défi est celui des agents intelligents qui agissent automatiquement à votre place.

Et Microsoft a réfléchi à un moyen simple de proposer des agents intelligents aisément paramétrables pour automatiser les tâches quotidiennes les plus chronophages.

Les Copilot Actions sont en réalité des prompts préconçus que l’on peut compléter « en remplissant les blancs ou en sélectionnant à la souris une option » et qui se transforme ensuite en actions automatisées.

Copilot passe à l’action au coeur des outils Microsoft 365

Les Copilot Actions offrent plusieurs avantages :

Ils permettent d’automatiser des tâches : Elles exécutent des processus prédéfinis sans intervention humaine.

: Elles exécutent des processus prédéfinis sans intervention humaine. Ils peuvent aisément être personnalisés : Les utilisateurs peuvent adapter les actions en fonction de leurs besoins spécifiques.

: Les utilisateurs peuvent adapter les actions en fonction de leurs besoins spécifiques. Elles s’intègrent à l’univers Microsoft 365 : Elles sont nativement intégrées à l’écosystème collaboratif et notamment à Teams, Outlook, Lists, PowerPoint et Excel.

À plus d’un titre, les Copilot Actions ressemblent à des macros intelligentes. Une fois configurées, elles exécutent automatiquement des tâches spécifiques sans intervention manuelle. Par exemple, elles peuvent :

Résumer automatiquement les actions à entreprendre après une réunion Teams.

Générer des rapports hebdomadaires.

Préparer des réunions en collectant les informations pertinentes.

Etc…

Avec Copilot Actions, « vous pouvez aisément utiliser Copilot pour réduire la quantité de temps que vous passez sur des tâches quotidiennes répétitives » explique Satya Nadella en introduction de la conférence Ignite. Typiquement, avec Copilot Actions, vous pouvez par exemple obtenir un résumé quotidien des tâches et actions à entreprendre qui ont émergées de toutes les réunions de la journée ou encore recevoir un email au retour des vacances résumant réunions, conversations et e-mails non lus.

De nouvelles « actions » peuvent aussi être créées et personnalisées à l’aide de l’incontournable outil à tout faire « Copilot Studio » afin de venir enrichir les composantes de Microsoft 365 comme Lists par exemple.

La solution n’est pour l’instant qu’en Preview Privée, le temps pour Microsoft de créer une collection utile à chacun d’Actions en tout genre.

Et plein d’agents envahissent l’univers Microsoft 365

Les « Actions » sont des agents un peu particulier basés sur des prompts pré-conçus et personnalisables. Mais on retrouve des Agents IA plus classiques dans l’univers Microsoft 365 notamment au travers de l’outil Copilot Studio (qui permet aux entreprises de créer leurs propres agents) mais aussi au travers d’un « Store » d’agents préconçus désormais accessibles à tous.



« Les utilisateurs peuvent étendre Microsoft 365 Copilot avec des agents pour personnaliser ses capacités, se connecter à des données et actions externes, et automatiser leurs flux de travail professionnels » explique l’éditeur. Par ailleurs, « les utilisateurs peuvent désormais découvrir, acquérir et utiliser des agents adaptés à leurs flux de travail spécifiques sans quitter Copilot, directement dans leurs documents Word et PowerPoint. Cette intégration transparente avec la boutique d’applications permet aux agents de lire le contexte du document et d’insérer des éléments directement dans votre document. »

