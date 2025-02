Google Cloud enrichit Cloud Spanner avec Spanner Graph, une solution pensée pour explorer les données autrement. De la détection de fraude aux moteurs de recommandation, cette approche hybride – qui marie le meilleur des bases relationnelles et de l’analyse de graphes – facilite les analyses complexes en exploitant pleinement les relations hiérarchiques entre les données.

Dans un marché des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) extrêmement concurrentiel, Google Cloud a réussi à se forger une forte réputation à travers ses propres plateformes de données à commencer par les deux piliers que sont BigQuery (la base de données managée très populaire aussi bien pour la BI que l’IA) et Cloud Spanner, sa base de données relationnelle mondialement distribuée reconnue pour son évolutivité, sa cohérence globale et sa haute disponibilité.

Cloud Spanner a notamment su gagner la confiance des entreprises grâce à sa capacité à gérer des applications critiques à grande échelle. En combinant une gestion entièrement managée avec une architecture horizontale de pointe, ce service de données permet d’assurer une performance constante même dans les environnements les plus exigeants.

En août dernier, à l’occasion de sa grande messe « Google Cloud Next », l’hyperscaler avait dévoilé une inattendue évolution dénommée Spanner Graph visant à unifier des fonctionnalités de graphes, de recherche et d’intelligence artificielle avec ses capacités relationnelles éprouvées.

Spanner Graph : de l’analyse des données en graphes au service de l’IA

Fort du socle technologique qu’est Cloud Spanner, Google Cloud annonce cette semaine la disponibilité générale de Spanner Graph. Cette solution tire pleinement parti de l’infrastructure de Cloud Spanner pour offrir une analyse de graphes à grande échelle et en temps réel. Parmi les nouveautés clés, on retrouve :

Graph Notebook : un environnement visuel intégré (compatible avec Google Colab et Jupyter Notebook) permettant d’interroger et d’explorer intuitivement les données graphiques via une syntaxe GQL (le langage de requête normalisé par l’ISO d’exploration des graphes).

GraphRAG avec intégration LangChain : qui associe permet d’associer les capacités IA de Cloud Spanner (recherche vectorielle, recherche en texte intégral, etc.) à la puissance des graphes, facilitant des interactions en langage naturel et une recherche avancée.

Graph Schema dans Spanner Studio : un outil de conception et de gestion de schémas graphiques, s’appuyant sur des standards SQL/PGQ pour une interopérabilité fluide entre modèles relationnels et graphiques.

Support du type de données « chemin » ou « path » : une fonctionnalité qui permet d’analyser les séquences de nœuds et de relations, ouvrant la voie à des requêtes complexes et performantes.

Une intégration simplifiée avec des outils de visualisation tiers tels que GraphXR.

Avec Spanner Graph, Google Cloud ouvre pour ses clients Cloud de nouvelles perspectives sur des cas d’usage variés et complexes tels que la détection de fraude, les moteurs de recommandation ou l’analyse de réseaux complexes.