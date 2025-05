À quelques heures de l’ouverture de sa conférence dev « Build 2025 », Microsoft annonce que Visual Studio et Visual Studio Code comptent désormais plus de 50 millions d’utilisateurs actifs chaque mois.

Depuis bientôt quatre décennies, Microsoft façonne l’outillage des développeurs. On pourrait même dire 5 décennies puisque, rappelons-le, le premier produit jamais commercialisé par Microsoft était un interpréteur Basic qui a beaucoup joué dans l’explosion de la micro-informatique (il était présent dans les machines Altaïr, Commodore, Oric, BBC, Thomson, MSX et même l’Applesoft Basic de l’Apple II et l’IBM PC premier du nom). Et Microsoft reste finalement toujours aussi incontournable même si l’univers du développement a profondément été transformé.

50 millions d’utilisateurs mensuels… Le binôme Visual Studio / Visual Studio Code confirme sa place de premier choix dans les chaînes de développement modernes – qu’il s’agisse de concevoir des applications cloud-native, d’automatiser des déploiements DevSecOps ou d’expérimenter l’IA générative en production. Si « Visual Studio » reste l’environnement de prédilection de l’univers Windows, Visual Studio Code – plus connu sous le nom de VS Code – est lui bien plus universel. Microsoft se garde bien d’ailleurs de préciser les parts de marché respectives de ses deux outils. On devine aisément que VS Code est éminemment plus populaire puisqu’il est gratuit et multi-plateformes.

Deux trajectoires complémentaires

L’ancêtre Visual Studio fête d’ailleurs cette année ses 28 ans et reste l’atelier « tout-en-un » plébiscité par les grandes équipes .NET ou C++.

Son homologue VS Code, lancé il y a dix ans, séduit aujourd’hui les développeurs full-stack y compris sous Linux et MacOS par sa légèreté, son modèle open source et son extensibilité record (avec plus de 100.000 extensions et add-ons disponibles contre 25.000 pour Visual Studio).

« C’est un jalon qui témoigne du travail et de la collaboration réels observés chaque jour dans le monde entier », se félicite Amanda Silver, CVP chez Microsoft, en saluant la communauté qui « façonne chaque fonctionnalité », rappelant au passage qu’ensemble, les deux outils couvrent l’ensemble du cycle de vie applicatif, du POC au run.

Avec la disponibilité générale de GitHub Copilot et de son Agent mode dans les deux environnements, l’IA promet de transformer ces outils légendaires. La firme promet d’ailleurs bien des annonces dans ce domaine dès cette semaine à l’occasion de son emblématique conférence développeurs « Microsoft Build 2025 » qui ouvre ses portes ce soir et pour quatre jours à Seattle. On y parlera beaucoup d’IA c’est certain mais aussi de .NET, d’Azure et d’outils de développement…

