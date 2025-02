Premiers pas pour .NET 10 : Microsoft dévoile une preview 1 qui mise sur la stabilité et l’optimisation plutôt que sur des bouleversements et des trouvailles majeures. Reste à voir si la conférence Build 2025 réservera des surprises pour étoffer cette nouvelle version.

La modernisation des outils applicatifs dans les entreprises et l’agilité pour créer de nouvelles applications dépendent intrinsèquement de plateformes de développement à la fois robustes, performantes et écolutions. Depuis plus de deux décennies, .NET – la plateforme de développement de Microsoft – s’est imposée comme un pilier incontournable dans le monde IT et pour le développement d’applications d’entreprise. Grâce à sa polyvalence, sa compatibilité multi-langages et son écosystème riche, .NET soutient des applications critiques, qu’il s’agisse de solutions web, mobiles, de bureau ou de services cloud. Surtout depuis que le framework est devenu à la fois multi-plateformes et open source. Aujourd’hui, alors que la révolution du cloud, des microservices et de l’intelligence artificielle ne cesse de transformer le visage des logiciels, .NET continue de s’adapter et d’innover pour devenir toujours un peu plus universel.

Microsoft a annoncé cette semaine la sortie de .NET 10 Preview 1, marquant le début d’un cycle de développement qui aboutira à une version finale prévue pour novembre 2025. Parmi les améliorations attendues, on peut relever :

* Des optimisations de performance: Grâce à différentes améliorations très techniques, .NET 10 promet de nouveaux gains en termes de rapidité et d’efficacité d’exécution.

* Une évolution des bibliothèques et du SDK : De nouvelles méthodes (comme la recherche de certificats par empreintes autres que SHA-1, des améliorations pour ISOWeek avec DateOnly, etc.) et des optimisations du ZipArchive témoignent d’un effort constant pour rendre la plateforme plus riche et facile à utiliser.

* Des améliorations pour les applications web et mobiles : Dans ASP.NET Core et Blazor, des mises à jour telles que la prise en charge d’OpenAPI 3.1 et des optimisations pour les tests d’intégration permettent de créer des applications web plus robustes et performantes.

* Des retouches timides sur WinForm et WPF : Les technologies Windows Forms bénéficient de nouvelles API pour le presse-papiers, tandis que WPF (Windows Presentation Foundation) reçoit principalement des correctifs mineurs et des améliorations de qualité, sans fonctionnalités majeures.

Par ailleurs, .NET10 prépare également le terrain à C# 14, Visual Basic 16.9 (oui, vous avez bien lu, Visual Basic est toujours là), et même F# 10.

Certains observateurs notent que cette première preview semble moins riche en nouvelles fonctionnalités marquantes que les versions précédentes. Mais Microsoft n’a peut-être pas entièrement dévoilé ses plans et se garde peut-être quelques surprises pour sa conférence Build 2025 prévue en mai. D’autant qu’on s’étonne de ne voir sur ce « .NET10 » aucune référence à des fonctionnalités IA nouvelles.

Autre « déception », cette preview 1 n’introduit aucune amélioration notable à « .NET MAUI », le framework de développement qui permet de créer des applications natives pour plusieurs plateformes, telles que Windows, macOS, iOS et Android, à partir d’une seule base de code en C# et XAML.

Là encore, Microsoft a préféré focaliser les efforts sur l’amélioration de la stabilité et de la performance que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités et nouveaux composants.

Les développeurs intéressés peuvent télécharger .NET 10 Preview 1 sous forme de SDK et runtime depuis le site officiel de .NET. Microsoft recommande d’utiliser la dernière version préliminaire de Visual Studio 2022 pour une expérience de développement optimale.

