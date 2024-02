« .NET 8 » à peine officialisé, Microsoft se concentre déjà sur la prochaine mouture de sa plateforme open source avec la volonté de toujours plus simplifier les développements « Cloud Native », les développements cross-plateformes mais aussi les développements IA !

En novembre dernier, Microsoft officialisait la disponibilité générale de « .NET 8 » et l’introduction d’un nouvel ensemble de composants « .NET Aspire » pour accélérer le développement d’applications cloud-natives en .NET.

Même pas trois mois plus tard, l’éditeur dévoile déjà la première preview de « .NET 9 » qui devrait être finalisé pour la « .NET Conf 2024 » en fin d’année. Cette preview permet d’entrevoir les grands axes de développement de cette nouvelle mouture qui, sur le fond, poursuit en droite ligne les efforts de la précédente version.

En effet, selon les responsables du développement de cette nouvelle itération du framework open source, les nouveautés de « .NET 9 » se focaliseront encore un peu plus autour du développement « Cloud Natif » et des applications dopées à l’IA. Outre les inévitables optimisations de performance et amélioration des outils de surveillance et d’observabilité, .NET 9 devrait proposer des « chemins pavés » autour de Kubernetes et des bases managées comme Redis. Avec comme idée centrale de simplifier toujours plus toute la stack et le développement des applications Cloud à base de micro-services notamment au travers de nombreuses améliorations attendues autour de .NET Aspire dont la Preview 3 vient également d’être dévoilée.

Un même effort de simplification dirige les progrès de « .NET 9 » en matière d’IA. L’objectif est de permettre d’intégrer le plus simplement possible des IA au cœur des applications .NET en s’appuyant sur les outils et API d’OpenAI mais aussi sur les principaux modèles IA en open source qu’ils soient embarqués en local ou hébergés dans le cloud.

