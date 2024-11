Uno Platform révolutionne le développement en introduisant un outil de design visuel en temps réel, Hot Design, facilitant la création d’interfaces utilisateurs et l’intégration multiplateforme, avec une approche moderne qui repousse les limites des outils de création d’UI traditionnels.

Uno Platform est un framework de développement bien connu des développeurs .NET. Il offre une alternative encore plus multiplateforme au framework officiel de Microsoft, « .NET MAUI », tout en étant compatible avec les composants de ce dernier. C’est sans doute l’initiative la plus aboutie pour ceux qui souhaitent aujourd’hui développer en C# sur .NET 9 des applications natives visant à la fois Windows, iOS, Android, macOS, Linux et le web via WebAssembly.

Cependant, Uno Platform souffre, comme l’ensemble de l’écosystème .NET et du développement Windows, d’un manque d’outil de design visuel simple et convivial permettant une création rapide d’interfaces utilisateur, à l’instar de ce que proposait Visual Basic en son temps.

Puisque la solution n’est pas venue de Microsoft, dont le Visual Studio reste trop orienté « dev » et complexe, Uno Platform a décidé de prendre les choses en main en développant son propre outil de design visuel de nouvelle génération. Avec un avantage qui change la donne : l’édition visuelle peut se faire durant l’exécution de l’application.

« Bien qu’utiles à l’époque, les éditeurs visuels comme WinForms, WPF ou Delphi ne permettaient que des modifications visuelles basiques et nécessitaient de redémarrer l’application à chaque changement, sans oublier la simulation des données. Ces jours sont désormais révolus, et l’écosystème Windows et .NET s’enrichit d’un Designer unique qu’aucun autre écosystème de développement ne possède », s’enthousiasme l’équipe de développement d’Uno Platform et de Hot Design.

Hot Design n’est en réalité qu’un des trois outils lancés cette semaine par Uno Platform, regroupés au sein d’une suite nommée « Uno Platform Studio ».

« Uno Platform Studio propose avec Hot Design un designer visuel en temps réel qui vous permet de travailler sans interruption dans votre flux de travail. Il n’y a aucune approximation de l’interface utilisateur ni besoin de simulation. Tous les changements sont enregistrés en temps réel, sans qu’il soit nécessaire de redémarrer l’application pour que chaque modification prenne effet », expliquent les créateurs.

Ce concept d’éditeur visuel d’UI à l’exécution change complètement la donne pour les développeurs .NET expérimentés, notamment pour tout ce qui concerne le « data-binding », une technique qui permet de connecter directement un composant d’interface utilisateur à un jeu de données. Parallèlement, l’ergonomie intuitive de cet outil de design facilite l’accès au développement multiplateforme .NET 9 pour les débutants.

L’autre grande force de Hot Design est son caractère agnostique par rapport aux environnements de développement. L’éditeur visuel s’intègre aussi bien dans un environnement complet comme Visual Studio que dans des environnements plus légers et orientés code, tels que VS Code ou Rider, et ce, sous Windows, macOS ou Linux.

Les deux autres composants de Uno Platform Studio sont les plugins « Hot Reload » et « Design-to-Code » :

* Hot Reload permet de voir instantanément les changements de l’interface utilisateur sans avoir à reconstruire l’application, augmentant ainsi la productivité et réduisant le temps d’itération, même lorsque vous n’utilisez pas Hot Design. Le plugin fonctionne parfaitement avec ce dernier et fournit un retour sur les ajustements visuels et fonctionnels dans l’interface utilisateur, ainsi qu’un indicateur visuel pour aider les développeurs à mieux suivre les modifications.

* Design-to-Code s’adresse aux utilisateurs de l’outil de prototypage Figma. Il permet d’exporter les designs Figma en XAML ou en balisage C# en un clic, facilitant ainsi le transfert du design aux développeurs « .NET ». Chacun peut ainsi rester dans l’outil de son choix : Figma pour les designers, et Visual Studio, VS Code ou Rider pour les développeurs.

Avec Uno Platform Studio et son outil Hot Design, Uno Platform lance un outil clé qui devrait séduire les développeurs en entreprise et attirer de nouveaux talents vers l’écosystème .NET, alors que la version 9 du framework open source vient d’être officialisée (cf. Microsoft officialise la sortie de .NET 9).

Pour l’instant, la solution n’est encore qu’en Bêta privée et nécessite de s’inscrire à une liste d’attente. Mais l’éditeur annonce déjà de nombreuses améliorations à son éditeur visuel à commencer par l’arrivée prochaîne de styles et thèmes ainsi que le support des animations.

 <

À lire également :