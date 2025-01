Le Raspberry Pi 5, ce micro-ordinateur tant apprécié des bidouilleurs de l’informatique, des développeurs et des fans de retro-gaming/retro-computing monte légèrement en gamme avec une nouvelle version dotée en standard de 16 Go de RAM.

Cet été, Raspberry Pi avait surpris le petit monde des makers et autres bidouilleurs en annonçant une version « light » de son « Pi-5 », cinquième version du nano-computer qui tient sur une carte riquiqui, dotée de seulement 2 Go de RAM, suffisant pour quelques traitements IoT embarqués avec des OS minimalistes mais tout de même très limitées.

Et bien des fans, notamment de développement et de retro-computing, espérait à l’inverse une version un peu musclée que la version 8 Go classique du Pi-5.

Chez Raspberry, en ce début d’année 2025, un vœu formulé est un vœu exaucé.

Le Raspberry Pi 5 se décline désormais dans une version 16 Go. Cette variante, proposée à 120 dollars, vient compléter une gamme déjà riche, incluant notamment une version d’entrée de gamme à 2 Go et les deux modèles classiques à 4 Go et 8 Go.

Comme l’explique Eben Upton, cofondateur de la Fondation Raspberry Pi, ce surplus de mémoire ouvre la voie à des usages plus exigeants, comme l’entraînement de modèles de langage ou la simulation numérique.

Le Raspberry Pi 5 lui-même dispose d’une puissance triplée par rapport à la génération précédente, ce qui profite grandement à ces applications plus avancées. Si l’OS officiel — Raspberry Pi OS — est pensé pour tirer le meilleur parti de configurations modestes, d’autres distributions Linux plus lourdes, comme Ubuntu, bénéficient elles grandement de ce surplus de RAM. Or de plus en plus de devs et chercheurs utilisent le Raspberry Pi avec des versions complètes de Linux à l’instar d’Ubuntu. Surtout cette version 16 Go pourrait certainement accueillir Windows on ARM si Microsoft faisait l’effort nécessaire pour le porter (Microsoft avait décliné à une époque son Windows IoT pour le Pi 4) ou si des petits bidouilleurs s’amusent à l’y porter.

Avec cette montée en gamme, Raspberry Pi se rapproche encore un peu plus du marché des PC classiques, même si certaines personnes préféreront un mini-PC ou un NUC pour un tarif quand même significativement supérieur ou même le tout nouveau micro-ordinateur « style années 80 » de Raspberry Pi, le fameux Pi-500 toujours attendu en France vers Février.

Il n’en reste pas moins que l’écosystème Raspberry Pi, fort d’une communauté très active, permet désormais aux utilisateurs d’avoir accès à un ordinateur compact, plus puissant et polyvalent, adaptée aussi bien aux passionnés qu’aux professionnels en quête de solutions embarquées et abordables.

