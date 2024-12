Chouette alors ! Raspberry fait évoluer son petit ordinateur familial Pi 400 avec la technologie de son « Pi 5 ». À moins de 100 euros, le Pi 500 ne va pas manquer de séduire les nostalgiques de la micro des années 80.

Il y a quatre ans, Raspberry faisait un énorme clin d’œil aux années 80 en lançant son premier « vrai » PC familial qui fleurait bon les débuts de la micro avec les Sinclair ZX Spectrum, Commodore C64, Atari 800XL et autres Amstrad CPC.

Commercialisé à 75 €, le Pi 400 était un ordinateur complet ultra-compact où toute l’électronique était intégrée au clavier avec un petit côté Oric 1 magnifiquement vintage. L’appareil reprenait l’électronique du fameux Rapsberry Pi4, la référence des « nano-ordinateurs monocarte » pour tous les bidouilleurs de la planète.

Depuis, Raspberry a lancé son « Pi 5 » significativement plus puissant et nombreux étaient les nostalgiques de la micro des années 80 à espérer que Raspberry mettrait à niveau son Pi 400.

Alléluia ! Leurs prières ont été entendues. Raspberry vient d’annoncer le « Pi 500 » digne héritier du « Pi 400 » animé par la même technologie que son « Pi 5 ».

Dit autrement, le Pi 500 reprend le « look & feel » du Pi 400 sans le côté bicolore et affiche des spécifications plus modernes :

* un processeur quadricœur ARM Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz ;

* 8 Go de RAM

* 1 port gigabit Ethernet

* Connexion Wi-Fi ac

* Connexion Bluetooth 5.0

* Stockage microSD 32 Go interne

* 2 ports USB 3.0, 1 port USB 2.0

* 2 sorties microHDMI

* Lecteur microSD

* 1 port d’extension 40 pins.

Un prix mini pour des performances au Max

Les tests de performance révèlent une amélioration significative par rapport au Pi 400, avec un score Geekbench en monocœur passant de 750 à 900 points.

On retiendra également que, comme le Pi 400, le Pi 500 est totalement silencieux puisqu’il se contente d’un simple refroidissement passif.

Il sera commercialisé à 90$.

Pour les mordus de la micro et des consoles des années 80, cet appareil est vraiment une aubaine, puisque sa puissance lui permet sans problème d’émuler n’importe quel micro-ordinateur et n’importe quelle console ou borne d’arcades entre les années 80 et 2000.

Au chapitre des choses un peu étranges, on regrettera quand même de Raspberry ne pousse pas plus son concept « Raspberry Compute Module ». Le « Compute Module » est une version compacte et modulaire du Raspberry Pi 4/5 conçue pour être intégrée dans des systèmes embarqués et des applications industrielles. Il offre la puissance et les fonctionnalités d’un Raspberry Pi standard, mais dans un format réduit, sans les ports et connecteurs habituels, permettant une personnalisation accrue pour des projets spécifiques. En théorie, le Compute Module permet de concevoir des appareils dont le cœur électronique peut aisément évoluer (en changeant le module) sans changer tout le reste.

Dès lors on aurait bien vu un ordinateur « Pi » dont on ne changerait que le Compute Module tout en conservant la coque, le clavier, les ports E/S, etc.

Raspberry explique son choix en rappelant que le concept même des « Pi 400 » et « Pi 500 » est de proposer un ordinateur complet, utilisable par tous, au prix le plus bas possible. L’utilisation d’un Compute Module impose un concept général plus modulaire avec de l’électronique et des composants supplémentaires, et donc au final, de monter les prix.

Pour accompagner son Pi 500, Raspberry lance également un moniteur reprenant le look de l’ordinateur et conçu pour l’accompagner. Cet écran de 15,6 pouces doté d’une dalle IPS Full HD, de haut-parleurs 1,2 W et d’une alimentation USB-C est vendu 100$.

La mauvaise nouvelle maintenant, la machine n’est pour l’instant disponible qu’au Royaume-Uni et aux USA. Pour une version avec un clavier français, il faudra attendre le début de l’année prochaine.

