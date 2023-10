Ubuntu lance sa version Desktop 23.10, baptisée Mantic Minotaur, qui préfigure la prochaine version LTS de sa très populaire distribution Linux. Outre les améliorations ergonomiques et de sécurité, le système est déjà compatible Raspberry Pi 5 et HiFive Pro P550.

Plus légère, plus réactive mais aussi plus moderne… la nouvelle version d’Ubuntu Desktop Linux, probablement la distribution Linux la plus populaire au monde, fait figure de mise à jour intérimaire mais importante préfigurant la prochaine version LTS pour PC (en 2024) mais aussi un certain renouveau de Linux sur les Desktops.

Les nouveautés sont en effet nombreuses avec notamment l’intégration du Kernel 6.5.0, un environnement graphique renouvelé à l’utilisation de Gnome 45, l’introduction d’un nouvel App Center plus convivial et universel que l’ancien Store Ubuntu pour simplifier la découverte et l’installation d’applications, et une fonction de mise à jour automatique des firmwares…

Mais Ubuntu Mantic Minotaur soigne aussi la sécurité. Ainsi, cette version inaugure en preview une nouvelle fonctionnalité de chiffrement intégral des disques (FDE) s’appuyant sur le chip TPM des PC pour le stockage des clés. Autre nouveauté de sécurité, l’intégration en standard d’ADsys, le client pour Active Directory qui permet d’intégrer les PC sous Ubuntu aux outils d’administration Windows et de déployer des politiques de sécurité communes aux postes Linux et Windows. Dans un même ordre d’idées, l’outil de configuration réseau de l’univers « Ubuntu Server », Netplan, est désormais intégré dans Ubuntu Desktop unifiant ainsi les expériences administrateur entre les versions serveurs et PC d’Ubuntu.

Enfin, on retiendra également la volonté de Canonical d’imposer son OS Desktop chez les Makers. Ainsi Mantic Minotaur est disponible en version téléchargeable pour le tout nouveau Raspberry Pi 5 mais aussi le futur kit de développement Risc V « HiFive Pro P550 » de SiFive !

Un incident de dernière minute

Si Mantic Minotaut est officiellement disponible, il n’est en réalité pas immédiatement téléchargeable (sauf sous forme d’image ISO).

En effet, Canonical s’est aperçu sur le tard que des hacktivistes avaient compromis l’outil d’installation en ligne de cette mise à jour très attendue! En effet, pour assurer la traduction des messages et du système dans d’autres langues que l’anglais, Canonical passe par une plateforme communautaire. C’est cette dernière qui a été utilisée par les hacktivistes pour compromettre les traductions et faire passer quelques revendications.

Une nouvelle mouture de l’installateur devrait être mis en ligne cette semaine. Vous pourrez alors télécharger Mantic Minotaur depuis cette URL : Download Ubuntu Desktop

