Canonical annonce la disponibilité d’Ubuntu Desktop 23.04 « Lunar Lobster » dont la grande nouveauté réside dans l’adoption en standard de l’authentification Azure AD.

Le monde Linux se rapproche un peu plus de l’univers professionnel Microsoft… « Lunar Lobster », la nouvelle version d’Ubuntu Desktop devient la première (et pour l’instant unique) distribution Linux à intégrer une authentification Azure Active Directory (Azure AD) permettant de s’authentifier directement et avec les mêmes identifiants sur le bureau Linux et sur les univers Microsoft 365, Dynamics 365 et Azure.

De quoi sérieusement séduire un peu plus les administrateurs de réseaux principalement Windows qui veulent mieux insérer les postes Linux dans leur infrastructure. D’autant que parallèlement Microsoft a aussi intégré le support d’Ubuntu Linux dans l’outil de gestion de parc Microsoft Intune.

Cet ajout majeur n’est cependant la seule nouveauté de cette version 23.04 d’Ubuntu. On retiendra notamment l’arrivée d’un nouvel outil d’installation (conçu avec Flutter pour l’anecdote) qui se veut plus accessible, plus convivial mais aussi plus cohérent avec la version serveur, une gestion plus complète de Snap et l’intégration de l’interface GNOME 44, qui gagne en convivialité, intègre un mode « Sombre » et améliore la gestion des périphériques Bluetooth.

« Cette version d’étape d’Ubuntu démontre nos progrès dans l’amélioration des postes de travail des développeurs d’entreprise, grâce à notre intégration Linux avec Active Directory Domain Services et maintenant Azure Active Directory », se réjouit Mark Shuttleworth, CEO de Canonical.

