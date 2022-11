Canonical annonce une nouvelle version de son outil d’administration Landscape dédié à la gestion de postes et serveurs Ubuntu.Au menu, le support des architectures ARM mais aussi des machines à processeurs RISC-V.

Comment administrer efficacement un parc de plusieurs milliers de postes et de serveurs Ubuntu ? La réponse officielle de Canonical s’appelle Landscape. Capable d’administrer jusqu’à 40 000 machines, cet outil propose les fonctionnalités classiques telles que le taggage et l’administration par groupes, la définition de politiques de déploiement de mises à jour, la gestion des droits, la surveillance de l’utilisation des ressources… que les machines soient situées sur site, nomades ou dans le cloud.

L’outil est disponible en mode SaaS ou en version classique à installer sur un serveur sur site. Canonical vient d’annoncer une mise à jour de Landscape notamment destinée à accompagner le lancement du tout nouveau Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu (une version dite « intérimaire » – pour la différencier des versions LTS, à support longue durée – lancée en octobre dernier). Pour l’instant disponible en bêta, la nouvelle version de Landscape est attendue en version finale pour mars 2023.

Nouveauté majeure de cette version , l’éditeur a étendu le support de Landscape aux architectures RISC-V et ARM. Les processeurs RISC-V sont désormais pris en charge par Landscape Client alors que les Chinois s’intéressent de plus en plus à cette architecture open source pour contrer leur dépendance à des technologies américaines qui leur sont de plus en plus inaccessibles. Le support des processeurs RISC-V sous Ubuntu est ainsi devenu un axe de développement important pour Canonical. Les processeurs ARM sont désormais pris en charge par Landscape Server, alors que cette architecture commence désormais à largement se répandre des les clouds des grands hyperviseurs. Pas étonnant, dès lors, de voir Canonical insister sur le support complet des machines à base de processeurs Ampère Astra (des processeurs notamment choisis par Google Cloud et Microsoft Azure). Mais la version bêta de Landscape prend en charge n’importe quelle machine à processeur arm64, à condition que les exigences minimales pour Landscape soient respectées : un processeur à double cœur (ou 2 CPU virtuels) fonctionnant à 2,0 GHz ou plus, avec au moins 4 Go de RAM et 10 Go d’espace disque.

Autre nouveauté importante, focalisée sur les problématiques de déploiements, Landscape a été réécrit pour tirer profit des fonctionnalités du framework Juju, l’outil OLM (Operator Lifecycle Management) de Canonical qui permet de modéliser et suivre le cycle de vie des applications. Les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’évolutivité et de haute disponibilité peuvent désormais aisément déployer Landscape avec ce framework.

