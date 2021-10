Canonical, éditeur célèbre pour sa distribution Linux Ubuntu, annonce la disponibilité de Ubuntu Frame, un shell plein écran qui se veut facile à utiliser pour alimenter les écrans, signalétiques et kiosques numériques.

Avec cette offre, les développeurs n’ont plus besoin d’intégrer et de maintenir des éléments partiels tels que les DRM, KMS, les protocoles d’entrée ou les politiques de sécurité pour alimenter et sécuriser leurs écrans. Cela signifie moins de code à gérer, moins de possibilités de bugs et de vulnérabilités dans un code non testé, et plus de temps pour développer le contenu de l’écran.

Le shell assure des communications client-serveur sécurisées basées sur le protocole Wayland. Les applications peuvent être crées avec divers SDK dont Flutter, Qt, GTK, Electron, SDL2 mais aussi en HTML5 et Java. Elles sont déployées grâce à Snaps, le format de packaging « next gen » de l’univers Linux. Les snaps client et serveur se trouvent dans des conteneurs séparés et sécurisés, de sorte que les applications ne peuvent communiquer exclusivement qu’avec Ubuntu Frame et via un socket sécurisé. Cela réduit les vecteurs d’attaque disponibles pour le code malveillant.

Enfin, les éditeurs de logiciels snaps peuvent également bénéficier de notifications automatiques sur les failles de sécurité. Les éditeurs recevront des courriels les informant des paquets périmés dans leurs snaps, afin qu’ils puissent les corriger. Par ailleurs, Canonical promet 10 ans de support pour sa technologie Ubuntu Frame.

Michał Sawicz, responsable de l’ingénierie des écrans intelligents chez Canonical, se veut confiant : « La technologie est en développement depuis plus de 7 ans et en production depuis 5 ans, utilisant des techniques de pointe, et déployée en production auprès des utilisateurs de postes de travail et de mobiles Linux ».