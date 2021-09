Canonical, éditeur de la célèbre distribution Linux Ubuntu, vient d’annoncer que le cycle de vie des versions Ubuntu 14.04 LTS et 16.04 LTS est prolongé de quelques années supplémentaires.

Les entreprises ont besoin de visibilité et de stabilité. Un besoin qui n’est pas toujours facile à associer avec l’évolution rapide et incessante de Linux et de ses différentes distributions. C’est pourquoi elles optent de préférence pour les éditions LTS (Long Term Services).

Jusqu’ici, Canonical assurait une maintenance d’environ 5 à 8 ans sur ses versions LTS. L’annonce d’une extension du cycle de vie des populaires éditions Ubuntu 14.04 LTS et Ubuntu 16.04 LTS est une bonne nouvelle pour les entreprises puisqu’elle va leur permettre d’équilibrer les coûts de mise à niveau de leur infrastructure, en leur donnant plus de temps pour mettre en œuvre leur plan de mise à jour.

Sortie en 2014, la version Ubuntu 14.04 LTS devait arriver en EOL (End of life) en Avril 2022 alors que la version Ubuntu 16.04 LTS – sortie en 2016 – était annoncée en EOL pour Avril 2024. Canonical vient d’annoncer la prolongation de sa maintenance jusqu’à Avril 2024 pour Ubuntu 14.04 et Avril 2026 pour Ubuntu 16.04.

La phase prolongée d’Extended Security Maintenance (ESM) de ces deux éditions permet une infrastructure sécurisée et à faible maintenance grâce aux mises à jour de sécurité et aux livepatches du noyau fournis par Canonical. Cette annonce représente une opportunité importante pour les organisations qui mettent actuellement en œuvre leur transition vers de nouvelles applications et technologies.

Rappelons que Canonical était déjà passé sur un cycle de vie de 10 ans avec les éditions plus récentes d’Ubuntu : la 18.04 LTS (Bionic Beaver, supportée jusqu’en Avril 2028) et la 20.04 LTS (Focal Fossa, supportée jusqu’en Avril 2030).