Avec un peu de retard puisqu’attendue au départ en 2022, Amazon inaugure la nouvelle version de son Linux maison optimisée pour son Cloud, une troisième version majeure en 12 ans, officiellement estampillée « 2023 ».

Chaque hyperscaler tend à vouloir proposer sa propre distribution Linux optimisée pour le Cloud. Ainsi, Azure a son Mariner Linux, Oracle Cloud son Oracle Autonomous Linux, et AWS a son Amazon Linux.

Amazon Linux est une distribution Linux utilisée par les propres services d’AWS mais surtout spécialement réglée pour des performances optimales sur EC2. Elle est apparue en 2010 en version 1 puis une évolution en 2018 avec une version 2.

Il aura donc fallu attendre près de 6 ans pour voir naître officiellement une troisième évolution majeure de cette distribution pourtant au cœur des infrastructures du leader du cloud public. Et 6 ans c’est long dans l’univers Linux.

Amazon vient d’officialiser une version 3.3, désormais connue sous le nom d’Amazon Linux 2023. Elle embarque les dernières versions des runtimes Python et Java, intègre les fonctions SELinux et OpenSSL 3.0, et offre une expérience intégrée avec de nombreux outils spécifiques d’AWS. Officiellement, « elle fournit un environnement d’exécution sécurisé, stable et à hautes performances afin de développer et d’exécuter les applications d’entreprise et cloud ».

Amazon Linux dérive de Fedora, mais pas d’une version spécifique puisque cette distribution s’appuie sur différents composants de Fedora 34, 35 et 36.

Amazon promet des mises à jour trimestrielles pendant au moins deux ans, et un support à long terme de 5 ans.

