L’éditeur open source Canonical a annoncé la disponibilité de son abonnement de sécurité Ubuntu Pro. De nombreuses applications connexes sont prises en charge.

Lancée en version bêta en octobre dernier par Canonical, l’éditeur d’Ubuntu, la nouvelle monture du programme d’abonnement Ubuntu Pro est destinée à améliorer la sécurité des environnements open source.

Il aide d’abord les responsables IT à obtenir rapidement les correctifs CVE, les plus critiques étant corrigées en moins de 24 heures en moyenne par Canonical. Il vise ensuite à faciliter la compliance en respectant les contraintes exigées par des réglementations locales.

L’abonnement « Pro + Universe » s’étend sur dix ans et le support technique comprend 23 000 paquets supplémentaires au-delà du système d’exploitation principal. En effet, la couverture ne se limite pas aux CVE critiques, élevées et moyennes du système Ubuntu Linux mais s’étend à des milliers d’applications du monde open source comme Ansible, Apache Tomcat, Apache Zookeeper, Docker, Nagios, Node.js, phpMyAdmin, Puppet, PowerDNS, Python, Redis, Rust, WordPress… Ubuntu Pro inclut également le service « Ubuntu LivePatch« , chargé de corriger les vulnérabilités critiques du noyau au moment de l’exécution afin de minimiser le besoin de redémarrage non planifié.

Outre la fourniture des correctifs, Ubuntu Pro comprend aussi des outils pour la gestion de la conformité. Le guide de sécurité Ubuntu permet d’appliquer les normes de durcissement et de conformité. Les utilisateurs d’Ubuntu Pro peuvent accéder aux paquets cryptographiques certifiés FIPS, nécessaires à toutes les agences du gouvernement fédéral américain.

Canonical propose une version d’Ubuntu Pro limitée à cinq années. Destinée au cloud privé, cette solution couvre le système d’exploitation, 2300 packages et les composants de cloud privé nécessaires pour les déploiements à grande échelle de type bare-metal, mais exclut la couverture plus large des applications. Il est dédié aux organisations qui construisent des clouds privés utilisant d’autres systèmes d’exploitation invités pour les applications.

