Les innovations apportées par Canonical Kubernetes 1.26 sont désormais disponibles en GA (General Availability) pour les deux distributions de l’éditeur, Charmed Kubernetes et MicroK8s.

Éditeur d’Ubuntu, Canonical vient d’annoncer que toutes les fonctionnalités de Kubernetes 1.26 étaient désormais disponibles dans ses deux distributions, la version minimale MicroK8s et la version managée Charmed Kubernetes.

Kubernetes s’est au fil des années imposé comme l’orchestrateur de containers de référence sur le marché et comme la fondation clé du cloud hybride facilitant le déploiement et la gestion des containers aussi bien sur le cloud privé, le cloud public que à l’Edge.

En décembre dernier, la CNCF officialisait la version 1.26 de Kubernetes. Canonical ne tarde donc pas mettre à niveau ses propres distributions de l’orchestrateur apportant au passage ses propres améliorations sur ses outils complémentaires au socle Kubernetes.

Côté MicroK8s – la distribution Canonical destinée à l’Edge Computing – les clusters basés sur cet OS et déployés avec Cluster API bénéficient maintenant de nouvelles fonctionnalités comme les mises à jour automatiques et de nouveaux addons pour faciliter le déploiement et les opérations sur le cluster. Autre nouveauté, les architectures AMD64 et ARM64 sont désormais prises en charge. Cette nouvelle version embarque aussi les correctifs de la Distro EKS, une distribution Kubernetes basée sur Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), ainsi que divers addons pour le stockage et l’authentification, des fonctionnalités similaires à celles d’EKS.

Pour la version managée, Charmed Kubernetes, Canonical a ajouté un agent baptisé Charmed Open Policy Agent Gatekeeper qui permet de mettre en place des politiques. Cette nouvelle application permet d’installer, de gérer et de mettre à niveau un contrôleur de politiques communautaires dans le cadre de la gestion du cycle de vie de Juju, le gestionnaire d’opérateur de Canonical. Autre innovation, la nouvelle option de configuration bgp-speakers du charme Kube-OVN permet d’appairer des nœuds Kubernetes avec des routeurs BGP externes et d’échanger des informations de routage pour les sous-réseaux Kube-OVN.

Les nouvelles options de configuration enable-global-mirror et mirror-iface permettent de configurer la mise en miroir du trafic pour Kube-OVN. Une fois configuré, Kube-OVN met en miroir le trafic réseau des pods vers une interface réseau sur chaque nœud Kubernetes, ce qui facilite l’observation du trafic réseau avec des outils tels que tcpdump.

Les charmes metallb-controller et metallb-speaker ont été également mis à niveau et peuvent désormais être déployés sur une plus grande variété d’architectures, avec la prise en charge des machines AMD64, ARM, ARM64, POWER(ppc64le) et s390x.