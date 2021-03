Canonical, Collabora et Nextcloud unissent leurs technologies pour proposer un environnement collaboratif open-source que chacun peut héberger chez soi ou dans son entreprise sur un simple Raspberry Pi.

A l’heure où le Cigref invite les entreprises à se méfier des solutions SaaS et où les contraintes européennes en matière de souveraineté des données invitent bien des entreprises à conserver en local leurs données, Canonical, Collabora et Nextcloud associent leur savoir-faire pour proposer une solution collaborative assez légère pour être hébergée sur un simple Intel NUC ou même sur un encore plus restreint et plus accessible Raspberry Pi !

La solution proposée combine le système d’exploitation Ubuntu 20.04 LTS de Canonical, la solution bureautique Libre Office dans sa distribution Collabora et la plateforme de collaboration Nextcloud Hub.

L’ensemble forme une suite collaborative en open source, distribuée sous la forme d’une appliance Ubuntu Nextcloud, désormais optimisée pour un fonctionnement ARM 64 bit sur Raspberry Pi (elle est disponible depuis quelque temps en version x86).

Chacun peut ainsi transformer un Pi 4 en un serveur collaboratif pour un échange et une édition de documents en mode autohébergé.

Des tutoriels d’installation sont proposés sur le site Ubuntu :

* How to install Ubuntu Desktop on Raspberry Pi 4

* How to use the Nextcloud Ubuntu Appliance with Collabora Online