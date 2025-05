L’IA ne veut plus attendre le cloud : avec AI Factory 2.0, Dell joue la carte d’une IA à la source, taillée pour la performance, l’autonomie et la conformité. Une réponse musclée aux besoins concrets du terrain. Et pour s’imposer en Europe dans un contexte où les DSI préfèrent garder autonomie et contrôle, Dell annonce un partenariat stratégique clé avec Mistral AI.

Profitant du Dell World 2025, Dell Technologies confirme sa vision d’une intelligence artificielle décentralisée, capable de se déployer et de traiter les données là où elles se trouvent, en périphérie et sur site. Lors du Keynote d’ouverture, Michael Dell a insisté : « L’IA suivra les données, et non l’inverse ». Pour le fondateur et CEO, l’avenir de l’IA sera marqué par la décentralisation, la très faible latence et une efficacité extrême, justifiant l’engagement de Dell à défricher « la révolution de l’edge AI en apportant une intelligence en temps réel là où résident les données ». L’insistance de Dell sur le concept de « data first » et de « gravité des données » n’est pas un simple argument marketing. C’est la pierre angulaire d’une stratégie visant à se différencier des géants du cloud. En positionnant les centres de données d’entreprise et la périphérie comme des centres de création de valeur, notamment pour les données réglementées ou sensibles à la latence, Dell s’attaque directement aux préoccupations de souveraineté, de performance et de coût qui freinent le recours exclusif au cloud public.

Avant même que ces architectures Edge AI de nouvelle génération ne se généralisent, Dell équipe déjà les plus vastes infrastructures IA au monde. Ses serveurs et baies de stockage alimentent des « usines à IA » opérées par xAI (Colossus), CoreWeave, ServiceNow, Mistral et G42. Selon Dell, plus de 3 000 organisations exploitaient fin 2024 les « Dell AI Factory » dont le constructeur affirme qu’elles sont jusqu’à 60 % plus économiques que le cloud public.

Dell AI Factory 2.0 : Une Évolution Stratégique pour l’IA d’Entreprise

Au-delà de l’infrastructure, Dell renforce l’écosystème de son offre packagée AI Factory. Cette dernière combine infrastructure modulaire, partenaires technologiques et solutions logicielles pour accélérer la mise en œuvre de l’IA en entreprise. Et cette version 2.0 officialise en réalité plus de 200 mises à jour opérées sur la plateforme au cours de l’année écoulée, un chiffre qui illustre bien le rythme soutenu de l’innovation IA. Parallèlement, le marché commence à gagner en maturité. Selon Dell, 65 % des entreprises ont des projets d’IA en production. Fini le stade des premières expérimentations, la volonté est désormais d’entrer dans une phase de déploiement de l’IA à grande échelle. Cette transition exige des solutions industrialisées, capables de gérer la complexité et de garantir la fiabilité, ce que l’AI Factory 2.0 ambitionne précisément d’offrir.

L’AI Factory 2.0 de Dell, développée en partenariat avec Nvidia, constitue une solution intégrée visant à simplifier considérablement le déploiement et la gestion de l’intelligence artificielle en entreprise. La plateforme intègre les toutes dernières innovations matérielles (Blackwell) et logicielles (Enterprise AI avec NIM) de Nvidia, et la relation entre les deux entreprises s’étend désormais de manière significative au domaine du réseau. Les solutions de networking Nvidia sont en effet maintenant disponibles directement auprès de Dell pour les clients de l’AI Factory.

Selon le constructeur cette version 2.0 de son usine IA affiche des performances spectaculaires avec une multiplication par 100 du nombre de tokens traités par seconde et une réduction de 80% de la latence par rapport à la première génération, promettant une baisse substantielle des coûts d’inférence.

Expliquant ces gains spectaculaires, l’infrastructure au cœur de l’AI Factory 2.0 a été substantiellement revue pour offrir une puissance de calcul accrue tout en optimisant l’efficacité énergétique. Les serveurs PowerEdge de nouvelle génération, notamment les modèles XE9780 et XE9785 (refroidis par air) ainsi que les versions XE9780L et XE9785L (à refroidissement liquide), constituent la colonne vertébrale de cette offre. Ces serveurs sont conçus pour supporter les derniers processeurs d’Intel, AMD et Nvidia, offrant une flexibilité maximale aux entreprises. Les configurations XE978x peuvent notamment héberger jusqu’à 256 GPU Nvidia Blackwell par rack, offrant une densité de calcul massive.

On notera que Dell ne compte pas uniquement jouer la carte Nvidia. Ainsi, les serveurs PowerEdge XE9785 et XE9785L supporteront les GPU AMD Instinct MI350 Series, qui promettent une performance d’inférence jusqu’à 35 fois supérieure aux générations précédentes pour certaines charges. Dell devra donc ouvrir un peu plus sa plateforme pour offrir le même niveau d’IA quel que soit le choix des accélérateurs.

Autre axe majeur d’innovation de l’AI Factory 2.0 : son support optimisé pour l’IA agentique et la recherche sémantique. La Dell AI Data Platform bénéficie d’améliorations significatives, avec notamment Project Lightning, un système de fichiers parallèle conçu pour accélérer l’entraînement des modèles d’IA complexes et à grande échelle, et des optimisations du Dell Data Lakehouse visant à simplifier les workflows d’IA et à accélérer la mise en œuvre de cas d’usage tels que les moteurs de recommandation ou la recherche sémantique.

Le support de l’IA agentique et l’intégration de la recherche sémantique au cœur de l’AI Factory 2.0 rappellent qu’avec son approche Factory, Dell ne se contente pas de fournir l’infrastructure brute. L’entreprise vise à faciliter la création d’applications d’IA plus intelligentes, plus autonomes et capables de comprendre le contexte. Pour Dell, l’avenir immédiat de l’IA en entreprise repose sur les agents, ces entités logicielles autonomes, capables de manipuler des connaissances, d’apprendre des compétences spécifiques et d’agir sur des processus métiers variés (finance, RH, IT, service client). John Roese, CTO et responsable IA de Dell, souligne que « la première étape a permis de vectoriser les données des entreprises, mais les agents IA ouvrent la voie à l’exploitation des compétences internes ». Il anticipe une utilisation croissante de modèles spécialisés et optimisés pour chaque tâche, portés par des structures de données avancées mêlant bases de connaissances et graphes de compétences.

Un partenariat clé en Europe avec Mistral AI

Parallèlement aux évolutions de son AI Factory, Dell Technologies a annoncé une collaboration stratégique d’envergure avec la startup phare de l’IA en Europe : Mistral AI. L’objectif de ce partenariat est d’associer la puissance et la robustesse de l’infrastructure Dell AI Factory avec les modèles d’IA de nouvelle génération et les outils d’orchestration et de personnalisation des modèles développés par Mistral AI. Cette alliance répond directement à une demande croissante des entreprises pour des solutions d’IA qui soient non seulement faciles à déployer et puissantes, mais qui offrent également une valeur commerciale immédiate et tangible, tout en garantissant la sécurité et la conformité. Un accent particulier est mis sur la souveraineté des données et le respect des réglementations, en permettant aux entreprises de traiter leurs données sensibles au plus près de leur source, grâce à l’intégration de la technologie IA de Mistral sur l’infrastructure Dell. Ainsi, plusieurs composantes de l’offre Mistral AI ont été portées sur l’AI Factory de Dell à commencer par la « Developer Platform » qui fournit tous les outils pour explorer, construire, personnaliser et déployer des modèles et applications IA. Parmi les modèles proposés, les clients retrouveront « Mistral Small 3 », « Mistral Medium 3 » et même « Mistral Large ». En outre, la plateforme de Dell va intégrer en local l’assistant conversationnel « Le Chat Entreprise » ainsi que différents connecteurs pour relier l’assistant aux référentiels de stockage que son Sharepoint et Google Drive notamment.

Ces annonces viennent consolider et affiner une stratégie IA résolument axée sur la fourniture de solutions IA d’entreprise performantes, sécurisées, personnalisables et économes en énergie. Elles démontrent comment les constructeurs d’infrastructures locales et hybrides se battent face aux géants du Cloud et leurs massifs investissements dans les infrastructures IA cloud. Le combat n’est pas très équilibré mais il en faut bien plus pour voir Michael Dell s’incliner. Et à l’heure où la géopolitique envahit la stratégie des DSI, son approche a clairement du sens.

