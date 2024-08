Désormais plutôt en froid avec son ancienne filiale VMware, Dell ne cesse de resserrer ses liens avec Nutanix. Née du partenariat signé il y a quelques mois, la nouvelle appliance Dell XC Plus est livrée préinstallée avec la solution logicielle Nutanix Cloud Platform.

Les grandes manœuvres se mettent en place pour accueillir les clients mécontents des transformations opérées par VMware depuis son rachat par Broadcom. A l’occasion de la dernière conférence Nutanix .NEXT, l’éditeur avait annoncé un partenariat stratégique avec Dell visant à renforcer les liens entre les deux entreprises et proposer un portfolio de solutions combinant le meilleur de leurs technologies respectives. Ce partenariat vise notamment à offrir toute la stack Nutanix sur les serveurs PowerEdge de Dell mais également, et c’est une première, permettre l’intégration dans les clusters HCI de Nutanix des baies de stockage externe PowerFlex de Dell.

Histoire d’intensifier un peu plus la concurrence sur le marché de l’infrastructure hyperconvergée et des infrastructures « cloud privé », face à VMware bien sûr mais aussi face à des acteurs montants comme ProxMox, Dell et Nutanix annonce la disponibilité d’une toute nouvelle offre hyperconvergée « clés en main ».

Une Appliance HCI aux couleurs de Nutanix

La nouvelle appliance DELL XC Plus intègre en une offre complète et cohérente des serveurs PowerEdge assemblés en clusters Nutanix Cloud Platform avec AHV en hyperviseur et Prism en console de management unifiée et centralisée.

En pratique, l’appliance XC Plus est disponible en 6 modèles différents 1U et 2U offrant différentes combinaisons de CPU (Intel Xeon ou AMD Epyc), de GPU, de mémoire, de capacité de stockage utile et de networking. L’offre est conçue pour un déploiement aisé et rapide mais aussi pour permettre aux entreprises de simplifier leur approche Cloud hybride, de rationaliser leurs opérations avec un maximum d’automatisations et d’optimiser les performances grâce à des fonctionnalités AIOps intégrées.

La solution embarque également des services de support et de déploiement et bénéficie des technologies IDRAC et SupportAssist Predict de Dell. Dell met aussi en avant un niveau de sécurité embarquée accru avec une protection sur l’ensemble de la supply chain (de l’usine Dell au déploiement dans le datacenter), un firmware chiffré, et des protections évitant toute altération non autorisée au système.

