Pour concrétiser sa vision du « run everywhere » dans l’univers des containers, Nutanix travaille à réinventer AOS sous forme de containers déployables dans n’importe quel cloud à commencer sur AWS EKS, Azure AKS et Google GKE…

L’an dernier, Nutanix dévoilait son « Project Beacon » un effort destiné à découpler les applications et leurs données de l’infrastructure sous-jacente afin de permettre une réelle mobilité des applications non seulement entre le « On-Premises » et le « Cloud » mais plus encore entre « les clouds ».

D’une certaine manière, c’était déjà le cas avec Nutanix Cloud Clusters (NC2) qui permettait d’héberger la plateforme Nutanix dans AWS ou Azure pour exécuter les workloads en VMs et leurs données aussi bien « on-prem » que dans le cloud avec souplesse et avec les mêmes règles de gestion et les mêmes pratiques d’administration.

Sauf que, de plus en plus, les Workloads ne sont plus embarqués dans des VMs mais dans des Containers. Des containers qui, en théorie, sont naturellement « mobiles » et pourraient, en théorie, passer aisément de AWS EKS à Azure AKS puis à Google GKE. Sauf qu’en pratique c’est beaucoup plus compliqué parce qu’il n’y a pas que le problème du container, il y a aussi le problème des données (tous les services ne peuvent pas être stateless), des sécurités, de la résilience, etc.

Or justement, le stockage est le point clé qui rend dans la réalité les applications « cloud-native » containerisées bien peu portables. Une application conçue pour les services de stockage d’un cloud donné (disons ceux d’AWS) doit être retravaillée pour adresser les services de stockage d’un autre cloud (par exemple Azure). Ce qui interdit toute mobilité aisée des containers d’un Cloud à un autre.

C’est exactement ce problème que Nutanix compte adresser avec Project Beacon. L’an dernier, Nutanix avait évoqué sa volonté de métamorphoser NDB (Nutanix Database Service, anciennement connu sous le nom de Era) pour offrir un même service DBaaS en natif sur tous les clouds.

Cette année, à l’occasion de sa conférence « .Next 2024 », Nutanix va beaucoup plus loin en annonçant l’arrivée de NDK (Nutanix Data Services for Kubernetes, adaptation des services Data des VMs à l’univers des containers) dans n’importe quel environnement Kubernetes y compris ceux d’AWS, Azure, Google et tout autre cluster Cloud Kubernetes fidèle aux normes CNCF.

Un cluster Kubernetes exécute des containers à la tonne. Mais ces containers ont néanmoins toujours besoin de services de données pour gérer du stockage bloc, fichier, ou objet mais également de services de protection et de gestion des données, de disaster recovery, de migration, de cloning, etc. Tout ce que Kubernetes n’offre pas. Et tout ce que la plateforme Nutanix propose d’origine aux VMs (ou aux Containers s’exécutant sous Nutanix Karbon ou Red Hat OpenShift).

Mais comment offrir les mêmes services aux containers cloud sous EKS, AKS, GKE et autres ?

Nutanix a trouvé la solution. L’éditeur est en train de containeriser « AOS » (Acropolis Operating System), autrement dit le cœur de sa plateforme, pour qu’il puisse non seulement s’exécuter sans son hyperviseur mais aussi sous forme de containers dans n’importe quel cluster Kubernetes !

Connue sous le nom de « Cloud Native AOS », cette couche va permettre dès lors d’offrir les fameux services de données NDK (Nutanix Data Services for Kubernetes) de façon uniforme dans tous les clusters Kubernetes et notamment AWS EKS, Azure AKS et Google GKE. Il en résultera une véritable mobilité des données et des services associés entre les clouds (y compris votre cloud privé sous Nutanix Cloud Platform).

L’un des cas d’usage les plus évidents de Cloud Native AOS est la création d’applications cloud natives capables de maintenir simplement l’accès aux données face aux défaillances de zones de disponibilité, aux pannes complètes de régions, voire même du cloud. Un tel niveau de résilience est difficilement envisageable aujourd’hui sans un complexe effort d’architecture et de développement qui s’avèrerait en réalité bien trop coûteux pour être imaginé.

Cloud Native AOS réalise automatiquement une réplication de toutes les données de containers. Il peut le faire entre des clusters Kubernetes d’une même région mais également entre différentes zones de disponibilité entre différentes régions et même entre différents clouds ! Avec Cloud Native AOS, un container accède de manière transparente à ses données, où qu’il soit exécuté.

Nutanix explique ainsi que « grâce à cette fonctionnalité, même l’application la plus basique bénéficiera automatiquement des niveaux les plus avancés de résilience et de haute disponibilité ».

L’effort va prendre du temps. Mais Nutanix espère une preview disponible pour AWS EKS avant la fin de l’année avec une couverture d’Azure AKS dans la foulée. Une première étape essentielle pour offrir l’approche « Run Everywhere » de Nutanix à tous les containers et tous les clusters Kubernetes.

