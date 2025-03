Deux nouveaux « compagnons » débarquent dans la barre des tâches de Windows 11 : des mini-apps taillées pour booster la recherche de fichiers et la gestion des contacts sans quitter l’écosystème Microsoft.

À Microsoft Ignite en novembre dernier, l’éditeur américain avait laissé entrevoir l’arrivée de « mini apps compagnons » pour enrichir l’expérience de Microsoft 365 au quotidien. « Nous intégrerons prochainement Microsoft 365 People, File et Calendar, trois apps compagnon, à votre barre des tâches afin que vos données « Microsoft Graph » soient plus aisément à portée de clic », avait ainsi expliqué Pavan Davuluri, nouveau chef de Windows, sur la scène de la conférence Ignite 2024 sans pour autant dévoiler plus de détails.

Quatre mois plus tard, cette promesse commence à se matérialiser. L’éditeur vient en effet d’officialiser le lancement de deux applications « compagnon » pour Windows 11, conçues spécifiquement pour les utilisateurs professionnels de Microsoft 365 (dès l’abonnement Microsoft 365 Business). Baptisées « People » et « File Search », ces mini-applications promettent de rationaliser les flux de travail quotidiens et d’améliorer la productivité de chaque collaborateur au quotidien.

Des outils légers intégrés à l’écosystème Microsoft 365

Ces applications « Compagnon » se présentent sous forme d’interfaces compactes, facilement accessibles depuis la barre des tâches de Windows 11 et présentent de fortes intégrations avec les outils existants comme Teams et OneDrive.

L’application People (Personnes) sert de carnet d’adresses intelligent, permettant aux utilisateurs de :

Consulter les profils détaillés des contacts de leur organisation

Visualiser les organigrammes des entreprises

Envoyer rapidement des messages via Teams sans changer d’application

Rechercher des collègues par titre, département, localisation ou projet

De son côté, File Search (Recherche de fichiers) offre une expérience de recherche documentaire optimisée et dopée à l’IA :

Recherche de fichiers récemment ouverts

Recherche par contenu textuel (et non uniquement par nom de fichier)

Filtrage par type de document

Prévisualisation des fichiers avant partage

Disponibilité limitée en phase « Preview »

Ces applications ne sont pas encore accessibles à tous les utilisateurs Windows 11. Leur déploiement doit débuter dès cette semaine (à partir du 26 mars 2025 apparemment) et est soumis à plusieurs conditions : Pour y accéder en preview, l’utilisateur doit bien évidemment disposer d’un abonnement Microsoft 365 Busines ou Entreprise actif, doit avoir les applications bureautiques Microsoft 365 for Windows installées, doit être sous Windows 11 et doit être inscrit au programme Microsoft 365 Insider (canal Bêta).

Les deux applications se lanceront par défaut automatiquement au démarrage, mais les utilisateurs pourront désactiver ce comportement dans les paramètres.

Options de déploiement pour les administrateurs IT

Les administrateurs qui ne souhaitent pas que ces applications soient installées automatiquement peuvent se connecter au centre d’administration Microsoft 365 et désactiver l’option correspondante dans la section « Customize > Device Configuration > Modern Apps Settings ».

Microsoft précise que les applications People et File Search bénéficieront de mises à jour périodiques indépendantes des autres applications comme Word ou Excel.

Ces nouveaux outils semblent refléter de nouvelles tendances dans la stratégie de Microsoft, avec plus de collaboration entre les équipes Windows et Microsoft 365 ainsi qu’une volonté de simplifier l’accès aux informations professionnelles critiques, tout en s’appuyant sur la puissance de Microsoft Graph pour créer des expériences utilisateur plus intuitives et efficaces. À surveiller donc.

