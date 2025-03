Nouvelle icône, nouveau moteur, nouvelles capacités : Copilot passe du web à une application Windows native conçue pour s’adapter à l’utilisateur. Plus rapide et plus efficace, il s’inspire même de la version macOS pour offrir une interaction plus naturelle avec l’IA.

S’y retrouver dans la jungle des applications « Copilot » de Microsoft n’est pas aisée. Il y a déjà les versions « Web » et PWA de Microsoft Copilot et de Copilot for Microsoft 365 qui se ressemblent mais n’ont pas les mêmes capacités. Il y a toutes les IA labélisées « Copilot » attachées à GitHub, Dynamics 365 et autres. Il y a les versions mobiles de Copilot et Copilot for Microsoft 365. Et puis il y a, aussi, Copilot l’application Windows native !

Et c’est bien cette dernière qui nous intéresse aujourd’hui. Un temps connu sous le nom de Windows Copilot et destinée à être intégrée à Windows, la version native Windows de Copilot diffère désormais significativement de l’app PWA « Microsoft Copilot ». Microsoft vient d’en dévoiler une nouvelle mouture diffusée via le Windows Store. Il s’agit d’une version repensée du Copilot Web conçue comme une vraie application native. Développé de A à Z avec les technologies XAML et WinUI, le nouvel outil s’intègre directement au cœur de l’OS, offrant une expérience plus fluide et réactive.

Selon les premiers retours, le nouveau Copilot natif se distingue par une rapidité accrue et une consommation mémoire réduite – utilisant en moyenne entre 50 et 100 Mo – ce qui le rend nettement plus performant que la version PWA (Progressive Web App). L’application intègre désormais ses propres contrôles, une icône dédiée dans la barre des tâches ainsi qu’un mode PiP (image dans l’image), facilitant l’accès aux fonctionnalités et la navigation.

Parmi les nouveautés, un panneau latéral permet de lancer instantanément des conversations avec l’IA et de consulter l’historique des échanges, tandis que l’application, qui s’inspire également de la version récemment lancée pour macOS, autorise l’utilisation de commandes vocales et la gestion de contenus multimédias. Cette intégration poussée devrait permettre à Copilot de mieux comprendre l’environnement de l’utilisateur pour lui offrir des réponses et conseils personnalisés.

Bien que l’assistant ne puisse pas encore piloter l’ensemble des fonctionnalités de Windows 11 – une capacité envisagée pour de futures mises à jour – cette évolution marque un pas important dans la transformation de Copilot, passé d’un simple outil web à une application pleinement native. La nouvelle version (1.25023.101.0) est actuellement déployée via le Microsoft Store pour les Windows Insiders et devrait s’étendre progressivement à l’ensemble des utilisateurs dans les semaines à venir. Une fois installée, l’application s’appelle par la combinaison « ALT + ESPACE » sur les PC classiques ou par une pression sur la touche « Copilot » sur les Copilot+ PC…

