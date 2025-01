Microsoft a débuté l’expérimentation de sa recherche dopée à l’IA au cœur de Windows, Windows AI Search. Quitte à installer une fracture plus marquée entre les PC et les « Copilot+ PC » et instaurer un Windows à deux vitesses.

Au fil des mois, une nouvelle réalité se dessine pour l’écosystème PC avec un Windows à deux vitesses : d’un côté les utilisateurs équipés de Copilot+ PC capables de tirer profit de l’IA en local, et de l’autre ceux qui continueront avec une version plus « classique » du système.

Cette tendance déjà dessinée avec Windows Studio Effects et Windows Recall s’accentue en 2025 avec l’introduction au cœur du système d’un moteur de recherche intelligent, présenté par certains experts comme la « killer app » de l’IA dans Windows.

Pourquoi la recherche boostée à l’IA est-elle si décisive ? Parce qu’elle permet de parcourir rapidement ses fichiers avec des requêtes en langage naturel, sans devoir mémoriser le titre exact d’un document ou le nom d’une option. L’indexation sémantique, couplée aux capacités de traitement des NPUs, va permettre aux utilisateurs de lancer des requêtes en langage naturel (par exemple « photos de vacances en bord de mer ») et d’obtenir des résultats bien plus précis et pertinents que les simples correspondances de mots-clés. Cette approche révolutionne la façon de retrouver fichiers, images ou paramètres, sans exiger de connaître leur nom exact ou leur emplacement précis.

C’est une véritable avancée pour gagner du temps au quotidien, mais c’est une avancée dédiée aux Copilot+ PC, l’indexation et l’analyse étant effectuées localement, grâce à la puissante puce NPU intégrée aux processeurs de ces machines.

Baptisé Windows AI Search, ce nouveau service est bel et bien un véritable moteur de recherche sémantique intégré au cœur de Windows et capable d’identifier des fichiers (images, PDF, texte) ou des paramètres « système » via des requêtes plus intuitives, du type « pont au coucher du soleil » pour dénicher des photos correspondantes ou des textes évoquant une telle requête. Pour l’instant, la fonctionnalité reste limitée à certains formats et langues (chinois, anglais, français, allemand, japonais et espagnol), et n’est déployée qu’aux testeurs Windows Insider (Canal Dev) ayant des PC Copilot+ basés sur les Snapdragon X de Qualcomm. Microsoft prévoit toutefois d’élargir la compatibilité à d’autres processeurs (Intel, AMD) très rapidement.

Autre limite actuelle qui sera très prochainement levée, l’indexation et la recherche sémantiques ne se font que sur les fichiers stockés localement. Mais Microsoft compte bien étendre Windows AI Search à son univers de stockage en ligne OneDrive pour une expérience plus fluide et complète.

Reste désormais à voir si cette fonctionnalité tiendra toutes ses promesses car une telle recherche au cœur même du système a effectivement toutes les chances de métamorphoser notre quotidien.

