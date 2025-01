DeepSeek R1, le modèle qui secoue les convictions de l’écosystème IA depuis une semaine, va bénéficier d’un portage de Microsoft sur les NPU des Copilot+ PC et d’une intégration à Windows 11.

S’il y a une technologie IA que la startup chinoise DeepSeek semble totalement maîtriser, c’est bien la distillation. Cette technique consiste à former un modèle plus petit et plus efficace (l’élève) pour imiter les comportements d’un modèle plus grand et plus complexe (le professeur). L’objectif est de créer un modèle plus léger qui peut fonctionner presque aussi bien que le modèle plus grand, mais avec moins de ressources. Apparemment la technologie a été abondamment utilisée par DeepSeek pour former son LLM DeepSeek V3 et son LLM a raisonnement DeepSeek R1 qui en découle. Elle a aussi abondamment été utilisée pour dériver DeepSeek R1 (et ses 671 milliards de paramètres) en une multitude de versions optimisées (fine-tunées à partir des modèles open source Qwen et LLama 3.1 en utilisant des données générées par R1) avec des modèles de 1,5, 7, 8, 14, 32 et 70 milliards de paramètres.

Et les plus petits modèles distillés sont suffisamment compacts pour une exécution locale. Cela a donné des idées aux ingénieurs de Microsoft.

L’éditeur américain vient d’annoncer l’arrivée prochaine de versions optimisées NPU de DeepSeek R1 « Distilled » directement sur les PC Windows 11 Copilot+. Avec cette intégration, les développeurs pourront construire et exécuter des applications IA performantes en local, grâce à la puissance de calcul neuronal (NPU) intégrée à ces machines. Et Windows 11 sera ainsi enrichi d’un modèle à raisonnement intégré !

En route vers une IA plus rapide et plus économe

Le déploiement débutera sur les appareils équipés de Qualcomm Snapdragon X, avant de s’étendre aux Intel Core Ultra 200V (nom de code Lunar Lake) et à d’autres configurations. Les premières variantes disponibles incluront notamment les versions Distilled DeepSeek R1 7B et 14B via l’AI Toolkit. L’objectif ? Tirer le meilleur parti des NPUs dans les PC Copilot+, à l’image de ce qui a déjà été fait avec Phi Silica, un « petit » modèle IA conçu pour optimiser les performances et la consommation d’énergie sous Windows 11.

Des modèles adaptés aux NPUs

Microsoft a expliqué avoir adapté DeepSeek R1 pour répartir les calculs de manière optimale entre CPU et NPU, grâce à des techniques de quantification basse résolution et de mapping ingénieux des transformeurs. Le résultat ? Un compromis idéal entre rapidité, efficacité énergétique et performances de génération. De plus, l’intégration au Windows Copilot Runtime (WCR) permet de garantir la compatibilité ONNX QDQ à travers divers matériels Windows.

Une installation simplifiée pour les développeurs

Pour les utilisateurs et développeurs curieux de tester DeepSeek R1 sur PC Copilot+, il suffira de passer par l’extension VS Code AI Toolkit. Le modèle pourra alors être téléchargé localement et mis en œuvre dans un environnement de « playground » dédié, de sorte à valider rapidement les performances et la pertinence des résultats.

Les configurations requises

Afin de profiter pleinement de ces fonctionnalités IA, Microsoft recommande un PC Copilot+ doté de :

* NPU capable d’atteindre au moins 40 TOPS (trillions d’opérations par seconde),

* 16 Go de RAM DDR5,

* 256 Go de stockage minimum.

Cette configuration est déjà fréquente sur de nombreux PC équipés de Snapdragon X Elite ou X Plus.

Un déploiement qui suscite des questions

Et alors que nombre d’entreprises s’inquiètent de la légalité des modèles de DeepSeek et de l’absence de confidentialité, Microsoft mise sur une version locale du modèle DeepSeek R1 qui promet ainsi un meilleur contrôle des données et une réduction des risques liés au cloud.

Avec l’intégration de DeepSeek R1 dans les PC Copilot+, l’IA générative monte d’un cran en efficacité et en accessibilité. Reste à voir comment les développeurs et utilisateurs profiteront concrètement de ces nouveaux outils… et quelles innovations Microsoft nous réserve encore dans ce domaine en pleine ébullition.

