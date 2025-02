Alexa est sans doute l’assistant vocal le plus populaire au monde. Mais il accuse désormais son âge alors que l’IA générative est venue bouleverser nos interactions avec les machines et le dialogue vocal avec l’intelligence artificielle. Amazon a pris son temps pour réagir. Mais le géant américain a dévoilé cette semaine « Alexa+ » une évolution majeure (et payante, sauf pour les abonnés Prime) inscrite dans l’ère de l’IA conversationnelle et agentique.

Alexa+ est ainsi bien plus qu’une évolution de l’Alexa que l’on connait depuis 7 ans. Animée par l’IA générative, cette nouvelle version du populaire assistant s’affiche en réalité bien plus comme un concurrent de ChatGPT, Google Gemini ou Microsoft Copilot. Présentée comme « une refonte architecturale complète », Alexa+ s’appuie sur une infrastructure multimodale « agnostique des modèles IA » et capable de sélectionner automatiquement le meilleur modèle IA pour chaque tâche.

Le nouvel assistant utilise Amazon Bedrock, la plateforme IA cloud d’AWS, pour accéder à différentes technologies d’IA, notamment la famille de modèles Nova développée en interne par Amazon ainsi que des modèles fournis par Anthropic.

« Nous avons construit un système sophistiqué d’acheminement qui associe chaque requête client au meilleur modèle pour la tâche demandée, équilibrant toutes les exigences d’une expérience conversationnelle fluide, » précise Amazon dans un billet de blog.

Des capacités étendues

Alexa+ va bien au-delà des capacités d’Alexa et propose des interactions plus naturelles et plus riches. D’autant que l’assistant peut désormais comprendre le contexte et mémoriser les préférences des utilisateurs, rendant l’expérience de plus en plus personnalisée avec le temps.

« Alexa+ est plus conversationnelle, plus intelligente, personnalisée, et elle vous aide à accomplir vos tâches. Elle vous divertit, vous aide à apprendre, vous maintient organisé, résume des sujets complexes et peut converser sur pratiquement n’importe quel sujet. Alexa+ peut gérer et protéger votre maison, faire des réservations, et vous aider à suivre, découvrir et apprécier de nouveaux artistes. Elle peut également vous aider à rechercher, trouver ou acheter pratiquement n’importe quel article en ligne, et faire des suggestions utiles basées sur vos centres d’intérêt. Alexa+ fait tout cela et plus encore… tout ce que vous avez à faire est de demander » explique Panos Panay, nouveau SVP Devices & Services d’Amazon et transfuge de Microsoft et ses PC Surface.

Parmi les nombreuses fonctionnalités présentées :

– La création de routines complexes (de pilotage d’IoT et d’automatisation) par simple commande vocale

– La navigation intelligente dans les contenus multimédias (comme sauter à une scène spécifique d’un film sur Prime Video)

– La sélection intelligente de musiques (par exemple « retrouve cette chanson en Duo où Bradley Cooper chante en duo dans un film »)

– Le transfert de musiques entre différentes pièces et différents appareils Amazon (« Alexa, je vais dans le salon, bascules-y la musique »)

– Analyse et résumé des images de caméras de sécurité Ring (par exemple « quelqu’un a-t’il promené le chien aujourd’hui ? »)

– Lecture et analyse de documents, emails et recettes de cuisine

– Navigation autonome sur des sites web pour effectuer des tâches

Cette dernière capacité est des plus intéressantes car elle démontre des capacités agentiques. Typiquement, Alexa+ peut « agir » et peut même coordonner plusieurs services simultanément, comme réserver une table via OpenTable, commander un Uber pour s’y rendre, puis envoyer un message SMS avec les détails du plan à votre invité. Amazon a d’ailleurs déjà annoncé des collaborations avec de nombreux services tiers, dont Uber et OpenTable mais aussi avec des médias d’information comme Associated Press, Reuters, TIME et USA TODAY. Ces partenariats permettront à Alexa+ de fournir des informations actualisées sur l’actualité et d’effectuer diverses actions au nom des utilisateurs.

Alexa+, payant, prime, pas prêt pour l’Europe

Alexa+ sera proposé au prix de 19,99 $ par mois (un prix aligné sur Gemini Advanced, ChatGPT Plus, Copilot Pro), mais sera inclus gratuitement pour tous les abonnés Amazon Prime.

Le déploiement commencera aux États-Unis dès mars, d’abord sur les écrans intelligents d’Amazon, les fameux Echo Show 8, 10, 15 et 21.

Mais certaines fonctionnalités seront également accessibles via une nouvelle application mobile Alexa+ et surtout via une nouvelle expérience web « www.alexa.com » (là encore pour mieux concurrencer ChatGPT et consorts).

« Vous pouvez commencer une conversation avec Alexa+ sur votre appareil Echo, la poursuivre en déplacement avec votre téléphone ou dans votre voiture, et la reprendre sur votre ordinateur… Alexa+ se souvient du contexte et peut continuer la conversation sur n’importe lequel de vos appareils » confirme Panos Panay.

Amazon prévoit ainsi d’étendre la compatibilité à d’autres appareils de la gamme « Echo » à l’avenir, mais on sait déjà qu’Alexa+ ne sera pas compatible avec certains appareils Echo les plus anciens (1ère génération de Echo, Dot, Spot, Plus, Echo Show ainsi qu’Echo Show 2ème génération). On peut en revanche s’attendre à voir débarquer toute une nouvelle génération d’appareils « Echo » et « FireTV » spécialement repensés pour Alexa+ dans les mois à venir.

L’éditeur n’a pas donné de précision sur le déploiement en Europe de son nouvel assistant, qui pourrait se faire « dans quelques mois ».

