Amazon a clôturé son année fiscale 2024 par un dernier trimestre (Q4) marqué par des résultats financiers solides. Mais ses prévisions pour le premier trimestre 2025 et les résultats d’AWS tempèrent l’enthousiasme des investisseurs.

« La saison des achats des fêtes de fin d’année a été la plus réussie à ce jour pour Amazon et nous apprécions le soutien de nos clients, de nos partenaires commerciaux et de nos employés qui ont contribué à ce succès ». C’est ainsi qu’Andy Jassy, CEO d’Amazon s’est réjoui des excellents résultats de la firme de Seattle.

Elle a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 187,8 milliards de dollars au Q4, en hausse de 10 % par rapport à l’an passé, soutenue par des ventes de fin d’année records. Le bénéfice net trimestriel s’élève à 20 milliards de dollars.

Ce trimestre clôturait également l’année fiscale 2024 avec un chiffre d’affaires annuel de 638 milliards de dollars (en hausse de 11% par rapport à 2023) et un bénéfice net de 59,2 milliards de dollars (qui a presque doublé par rapport à 2023 et ses 30,9 milliards de dollars)!

En un mot, Amazon ne connaît pas la crise…

Les performances Q4 par segment ont été remarquables : le marché nord-américain a généré 115,6 milliards de dollars, tandis que l’activité internationale a atteint 43,4 milliards.

La division cloud, Amazon Web Services (AWS), a progressé de 19 % pour atteindre 28,8 milliards de dollars de CA trimestriel, confortant ainsi la place stratégique dans l’écosystème de l’entreprise. « 19% » c’est aussi la progression annuelle du chiffre d’affaires d’AWS avec ses 107,6 milliards de dollars.

Pour autant, nombreux sont ceux à constater que cette croissance de « 19% » est significativement inférieure aux « 31% » de croissance d’Azure et « 30% » de croissance de Google Cloud. Les analystes tablaient d’ailleurs sur une croissance de plus de 20%. De quoi, forcément, interroger les investisseurs. D’autant que des investissements massifs ont également jalonné ce dernier trimestre, avec des dépenses en capital qui se sont élevées à 27,8 milliards de dollars – principalement allouées à l’extension des centres de données et au développement des technologies d’intelligence artificielle. Andy Jassy a rappelé pour justifier ces investissements que le dernier trimestre d’AWS avait été marqué par le déploiement massif de la puce Trainium2 et le lancement des modèles propriétaires Nova. Et l’entreprise prévoit de maintenir ce rythme de dépenses en 2025, ce qui porterait le total à plus de 100 milliards de dollars pour l’année (les dépenses CAPEX en 2024 se sont élevées à 78 milliards de dollars, mais il faut rappeler que ces dépenses comprennent également le développement du réseau logistique e-commerce du groupe, même si l’IA constitue l’essentiel de ces investissements) .

« L’IA représente, sans aucun doute, la plus grande opportunité depuis le cloud, et probablement le plus grand changement technologique et la plus grande opportunité commerciale depuis Internet… Nous pensons que pratiquement toutes les applications que nous connaissons aujourd’hui vont être réinventées avec l’IA intégrée » a ajouté Andy Jassy dans son débriefing téléphonique aux investisseurs. « Je pense que notre entreprise, nos clients et nos actionnaires seront satisfaits à moyen et long terme que nous poursuivions l’opportunité en termes de capital et l’opportunité commerciale dans l’IA. »

Néanmoins, la prudence prévaut chez Amazon pour le premier trimestre 2025. La société anticipe un chiffre d’affaires compris entre 151 et 155,5 milliards de dollars, ce qui correspond à une croissance de 5 à 9 % par rapport à l’année précédente. Ce niveau, impacté par un effet de change défavorable d’environ 2,1 milliards de dollars, est en deçà des prévisions des analystes et a conduit à une baisse du titre en Bourse.

