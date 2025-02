Publicité en plein essor, cloud en forte croissance et 100 milliards de dollars de bénéfices : Google affiche des chiffres 2024 records mais déçoit pourtant Wall Street. Pas de quoi influencer le géant américain qui annonce en 2025 un plan d’investissement colossal dans l’IA pour transformer la recherche Web et renforcer l’infrastructure cloud du groupe.

Il n’y a rien qui soit à l’échelle humaine dans les résultats financiers de Google au dernier trimestre calendaire et fiscal 2024 comme dans la réaction de Wall Street à leur annonce. Un CA trimestriel de 96,47 milliards de dollars, un bénéfice net trimestriel de 26,54 milliards de dollars (en croissance de 28% par rapport à Q4-2023) et surtout, un bénéfice annuel qui, pour la première fois, franchit la barre symbolique de 100 milliards de dollars (pour un CA annuel qui dépasse les 350 milliards de dollars) !

Des chiffres affolants, qui dépassent la compréhension du cerveau humain. Et pourtant… Pourtant, l’action d’Alphabet (la maison mère de Google) a perdu 9% à Wall Street dans la foulée de l’annonce des résultats. Pendant que les chiffres laissent bouche bée le commun des mortels, Wall Street panique. C’est vrai que, sur une base non-GAAP, les ventes – hors parts reversées aux partenaires – se sont établies à 81,6 milliards de dollars, soit un manquement d’un milliard face aux 82,8 milliards attendus par les analystes. Délirant !

Mais ce qui inquiète surtout les marchés financiers, ce sont les « seulement » 30% de croissance des revenus de Google Cloud ! Pour rappel, Azure affichait la semaine dernière 31% de croissance, et Wall Street déjà avait été déçu ! A croire que Wall Street considère encore le marché Cloud comme naissant, ce qu’il n’est plus. Car, il n’y a rien de décevant dans les résultats de Google Cloud (qui combine GCP et Google Workplace). L’activité affiche un chiffre d’affaires trimestriel de près de 12 milliards de dollars (son record historique) et un bénéfice net trimestriel de plus de 2 milliards de dollars ! On rappellera que le cloud Google n’a connu ses premiers bénéfices qu’en 2023 (l’activité était auparavant très déficitaire).

Et l’IA semble y être pour beaucoup dans cette performance en réalité bien meilleure que Wall Street ne le laisse transparaître.

Un “All In” sur l’intelligence artificielle

Sundar Pichai, le CEO d’Alphabet et Google, n’a pas mâché ses mots lors de l’appel aux investisseurs : pour accélérer ses avancées en IA, Alphabet prévoit de porter ses dépenses d’investissement à 75 milliards de dollars en 2025, bien au-dessus des 57 à 59 milliards attendus par Wall Street. Ce budget record est destiné à renforcer l’infrastructure des data centers IA et à soutenir le développement de technologies comme Gemini, DeepMind ou encore Project Astra et, au-delà, à transformer Google Search en un véritable assistant intelligent. « Alors que l’IA repousse les limites des requêtes possibles, 2025 sera une année décisive pour l’innovation dans la recherche, » annonçait dès l’ouverture Sundar Pichai. Et durant tout le call aux investisseurs, Sundar Pichai a distillé des informations sur l’évolution des plans de Google. En intégrant les fonctionnalités IA de DeepMind dans la recherche, Google Search va apparemment progressivement se transformer en assistant IA qui navigue, analyse et synthétise le web. Il a notamment évoqué « Project Astra« , le système multimodal de DeepMind capable d’analyser des flux vidéo en direct et d’interagir en temps réel ainsi que Gemini Deep Research (réponse de Google à l’annonce d’OpenAI Deep Research), un agent IA générant des rapports détaillés en automatisant le processus de recherche d’information et d’études des documents. « Nous élargissons considérablement les cas d’usage de la recherche – des requêtes qui ne sont pas toujours instantanées, mais qui méritent du temps, » a précisé Sundar Pichai. « Ce sont nos axes d’exploration, et vous verrez de nouvelles expériences déployées pour les utilisateurs courant 2025. »

Au passage on notera que l’investissement de Google Cloud pour ses datacenters IA est finalement très aligné sur les 80 milliards annoncés de son côté par Microsoft pour étendre ses propres datacenters IA en 2025.

La pub… ce cœur vibrant de Google

Outre l’IA, la publicité reste le principal et véritable moteur de tout le groupe Google. À elle seule, elle a rapporté 72,46 milliards de dollars au Q4-2024.

Ainsi, ce trimestre, la publicité sur Google Search a généré environ 54 milliards de dollars. YouTube a enregistré des revenus publicitaires de 10,5 milliards de dollars, dépassant les estimations grâce à une incursion réussie dans le domaine des podcasts.

L’univers Android et les autres services associés ont rapporté 11,63 milliards de dollars.

En revanche, le segment « Other Bets » d’Alphabet, regroupant des projets futuristes tels que Waymo et Verily, reste toujours un gouffre assumé. Ces activités plutôt expérimentales n’ont rapporté que 400 millions de dollars (moins encore qu’en 2023) et affichent une perte de plus d’un milliard de dollars.

Reste un défi 2025 de taille : le sujet réglementaire. Entre le DoJ qui accuse le géant de pratiques monopolistiques sur le marché de la recherche et des procédures antitrust concernant sa technologie publicitaire, notamment en Europe, Google risque de vivre une année juridique 2025 agitée.

Néanmoins le groupe paraît plus solide que jamais. Ses résultats pharaoniques voguent à contre-courant des tensions économiques et géopolitiques. Et même, la hype médiatique engendrée par DeepSeek ne semble pas ébranler les convictions et la trajectoire du géant américain. Pour Sundar Pichai, il ne fait aucun doute que l’IA va devenir de plus en plus abordable et ainsi doper massivement la demande de ses services Cloud. « Si l’opportunité de l’IA nous enthousiasme tant, c’est que nous savons pouvoir générer des cas d’usage extraordinaires car les coûts d’utilisation vont continuer de baisser, rendant plus de scénarios viables. C’est l’opportunité du siècle, d’où nos investissements pour être au rendez-vous » conclut le CEO d’Alphabet.

