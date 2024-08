Coup dur – quoique prévisible – pour le géant de la recherche Web : Google perd son procès contre le DOJ. Accusé de situation de monopole avec son Google Search, l’éditeur va faire appel.

Le département de la justice américain, le fameux DOJ, associé à 17 états américains, traînaient l’an dernier Google devant les tribunaux pour abus de position dominante dans le domaine des moteurs de recherche Web.

Dans une décision historique exprimée dans un indigeste document de 286 pages, le juge fédéral américain Amit P. Mehta statue que Google a bien agi illégalement pour maintenir son monopole dans le domaine de la recherche en ligne avec Google Search.

Tout le modèle économique du groupe Alphabet repose sur Google Search et la publicité qui y est attachée. Cette activité représente plus de 70% des revenus du groupe et l’essentiel de ses bénéfices.

En payant des sommes colossales à des entreprises comme Apple, Samsung et Mozilla pour que son moteur de recherche soit proposé par défaut sur leurs appareils et navigateurs web, Google a abusé de sa position dominante et nuit à la concurrence estime le juge Mehta.

En 2023, Google aurait ainsi dépensé pas moins de 23 milliards de dollars pour maintenir cette position privilégiée sur les plateformes Apple et Android. Google aurait même payé 20 milliards de dollars à Apple en 2022 pour rester le moteur de base de ses appareils. Ouch !

Selon le juge, cette pratique viole la Section 2 du Sherman Act, la loi antitrust américaine. Ces accords exclusifs sont jugés anticoncurrentiels et empêchent les rivaux potentiels de Google de s’émanciper sur le marché clé des moteurs de recherche Web.

« Google a entravé la véritable concurrence en excluant ses rivaux des canaux les plus efficaces de distribution des recherches », écrit le juge Mehta dans son jugement, comparant l’entreprise et son comportement à Microsoft qui avait utilisé des tactiques similaires à la fin des années 1990 pour effacer Netscape du marché.

Pour l’instant aucune sanction n’a encore été prononcée, le juge n’ayant pas encore statué sur les remèdes à appliquer pour briser le monopole de Google. De toute façon, Google a confirmé son intention de faire appel de la décision. Néanmoins cette défaite n’est pas de très bon augure pour Google qui est également au cœur d’un autre procès mené par le DOJ sur le marché de la publicité numérique (par ailleurs intimement lié à celui de la recherche).

