Après l’acquisition de Mandiant en 2022, Google s’apprête à réaliser la plus grosse acquisition de son histoire en s’emparant d’un autre acteur de la cybersécurité, Wiz, pour 23 milliards de dollars.

Selon le généralement bien informé Wall Street Journal, Google serait en négociations finales pour acquérir la startup israélo-américaine spécialiste de la cybersécurité dans le cloud, Wiz.

Wiz fournit des solutions de cybersécurité dans le cloud, utilisant l’intelligence artificielle pour détecter et éliminer les menaces en temps réel. Fondée en 2020, elle a atteint – en moins de quatre ans – 350 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR). L’entreprise venait de lever, en mai dernier, 1 milliard de dollars auprès de Andreesen Horowitz, Lightspeed Venture Partners et d’autres fonds américains, portant sa valorisation à 12 milliards de dollars. On parlait alors d’une prochaine entrée en Bourse (IPO). Entre temps, Wiz avait annoncé l’acquisition d’un de ses principaux concurrents sur le marché de la cybersécurité cloud, GEM Security connu pour sa solution CDR (Cloud Detection & Response) multicloud.

Pour rappel, la plateforme Wiz veut offrir tout ce dont vous avez besoin pour construire et exécuter vos workloads dans le cloud avec une sécurité maximale. Elle combine CSPM (gestion de la posture de sécurité du cloud), CIEM (gouvernance des droits dans les environnements Cloud), AI-SPM (gestion de la posture de sécurité des systèmes IA), CNAPP (Cloud Native Application Protection Platform pour sécuriser le cycle de vie des apps cloud), CDR, DSPM (gestion de la posture de sécurité des données), IaC scanning (pour analyser les vulnérabilités dans les scripts d’infrastructure as code), gestion des vulnérabilités, etc.

Une plateforme qui viendrait sérieusement enrichir Google Chronicle et la plateforme Google Security Foundation en lui donnant un aspect bien plus multicloud.

Pour l’instant les négociations sont toujours en cours et peuvent bien évidemment échouer. Mais si elles venaient à aboutir, non seulement Google Cloud réaliserait là une excellente opportunité de gonfler son portfolio de solutions de cybersécurité mais Google réaliserait par la même occasion la plus grosse acquisition de son histoire après celle de Motorola Mobilité en 2012 (pour 12,5 milliards de dollars), celle de Mandiant en 2022 (pour 5,4 milliards de dollars), celle de Nest Labs en 2014 (pour 3,2 milliards d’euros) et celle de Fitbit en 2021 (pour 2,1 milliards de dollars).

