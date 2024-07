Le groupe Alphabet, maison mère de Google, fait preuve d’une solide résilience au second trimestre (Q2-2024) malgré les contextes économiques mondiaux. Le Cloud et la publicité portent le succès du groupe, même si de petits nuages gris continuent de s’accumuler au-dessus de la publicité YouTube.

10 milliards de dollars. S’il ne faut retenir qu’un chiffre des résultats du groupe au second trimestre 2024, c’est celui-ci. Il représente le montant des revenus de Google Cloud, une entité qui ne connaît des bénéfices que depuis un an. Un Google Cloud désormais moteur pour le groupe puisque la division Cloud atteint pour la première fois la barre du milliard de dollars de bénéfice par trimestre !

Au global, le groupe Alphabet annonce pour le second trimestre 2024 un bénéfice trimestriel net de 23,6 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires trimestriel de 87,4 milliards de dollars. Soit respectivement une croissance de 22% et de 14% par rapport à Q2-2023.

« Notre solide performance ce trimestre met en évidence la force continue de la recherche et l’élan du cloud », constate Sundar Pichai, CEO d’Alphabet et de Google. « Nous innovons à tous les niveaux de la pile d’IA. Notre leadership de longue date en matière d’infrastructure et nos équipes de recherche internes nous placent en bonne position face à l’évolution de la technologie et aux nombreuses opportunités qui s’offrent à nous. »

Et quand Sundar parle de « recherche web », il parle en réalité essentiellement des revenus publicitaires générés par Google Search. Car, la pub reste le principal moteur du groupe. La firme affiche des recettes publicitaires de 64,62 milliards de dollars, contre 58,14 milliards de dollars l’année dernière. Voilà qui va rassurer les investisseurs. Malgré des budgets marketing toujours plus serrés chez ses clients, l’activité publicitaire de Google continue de croître.

Dans ses 64 milliards, 48,5 reviennent à Google Search alors que la pub YouTube contribue pour 8,67 milliards de dollars (ce qui est cependant moins que les 8,9 milliards anticipés par les analystes de Wall Street).

Google Search et YouTube sont les deux pièces maîtresses de la division « Google Services » d’Alphabet qui affiche un CA de 73,9 milliards de dollars. La division « Subscriptions, Platforms & Devices » qui comprend Chromebook et Android représente un CA trimestriel de 9,3 milliards de dollars en croissance de 12,6%.

Au passage on notera que les investissements en IA semblent désormais être regroupés au sein d’une division d’Alphabet dénommées « Alphabet-Level Activities ». Une division qui perd désormais 2,3 milliards de dollars par trimestre, le double de l’an dernier.

À lire également :