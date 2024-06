Google a annoncé démarrer un projet de longue haleine visant à migrer l’essentiel des sous-systèmes de ChromeOS (y compris le Kernel) vers ceux d’Android.

Peu convaincue de l’intérêt de disposer de deux systèmes différents, Google imagine depuis des années toute sorte de stratégie pour rapprocher Android et ChromeOS. Un temps, l’idée a été de les remplacer par un nouvel OS, Fuchsia OS. Mais il n’est pas facile de remplacer Android qui s’est bien installé sur les smartphones/tablettes et bénéficie aujourd’hui d’un soutien du monde de l’automobile. Google a finalement préféré intégrer la compatibilité des Apps Android sur les Chromebooks.

Cette semaine, Google a annoncé sa décision de remplacer nombre de sous-systèmes de ChromeOS (généralement basés sur des composants Linux classiques) par les sous-systèmes propres à Android (qui dérivent également de Linux mais ont évolué relativement séparément).

Cette décision d’embarquer davantage de composants d’Android au cœur de ChromeOS rapproche ainsi un peu plus l’OS des Chromebooks de celui des terminaux mobiles. Et la motivation d’un tel rapprochement tient en deux lettres : IA, bien évidemment.

« L’intégration de la pile technologique basée sur Android dans ChromeOS nous permettra d’accélérer le rythme de l’innovation en matière d’IA au cœur de ChromeOS, de simplifier les efforts d’ingénierie et d’aider différents appareils tels que les téléphones et les accessoires à mieux fonctionner avec les Chromebooks. Dans le même temps, nous continuerons à offrir la sécurité inégalée, l’apparence et la convivialité cohérentes, ainsi que les vastes capacités de gestion que les utilisateurs, les entreprises et les écoles apprécient dans ChromeOS » explique les responsables de ChromeOS chez Google.

L’intérêt de faire ainsi converger un peu plus les deux systèmes est évident pour Google : des économies de personnels, des économies de temps, et des économies d’argent. Moins de codes différents à maintenir, moins de complexité, plus d’uniformité.

En pratique, ChromeOS va donc peu à peu évoluer vers les couches systèmes d’Android jusqu’à adopter le Kernel Linux Android. Pour faire simple, ChromeOS va devenir au final une variation d’Android afin de permettre aux Chromebooks d’adopter plus rapidement les innovations et AI développées par Google pour les smartphones.

Cette unification ne se fera pas en un jour mais démarre dès à présent avec la « stack Bluetooth » qui, dans la version 122 de ChromeOS, sera désormais « Fluoride » (développée spécifiquement pour Android) et non plus la traditionnelle stack BlueZ de Linux. Connue sous le nom interne de Project Floss, cette intégration de la stack Bluetooth d’Android sur ChromeOS sera réalisée en open source et pourra être, à terme, exploitée par les distributions Linux.

