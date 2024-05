Certes, Google a surtout parlé d’IA durant sa conférence Google I/O. Mais l’éditeur n’en a pas pour autant oublié son système mobile Android dévoilant les grandes nouveautés de sa prochaine « version 15 ». Avec, bien évidemment, beaucoup d’IA à l’intérieur…

À l’occasion de sa conférence Google I/O 2024, qui se tient cette semaine, Google a non seulement distribué la « Bêta 2 » d’Android 15 mais également levé le voile sur plusieurs nouveautés et sur des expériences utilisateur réinventées par l’IA.

Voici les principales fonctionnalités à retenir…

Private Space : pour cacher ce qui doit rester confidentiel

Un smartphone, ça se prête à ses enfants, ça se perd, ça se fait dérober par des âmes malintentionnées. Or, sur son smartphone, chacun a désormais l’essentiel de sa vie : ses contacts, son agenda, ses emails, son historique de navigation, ses réseaux sociaux mais aussi ses documents personnels, sa carte d’identité, son permis de conduire, ses cartes bancaires, etc.

Android 15 introduit « Private Space », un espace privé et séparé au sein du smartphone uniquement accessible au travers d’une couche d’authentification supplémentaire et renforcée. « C’est comme un coffre-fort numérique directement dans votre téléphone pour les applications auxquelles vous ne voulez pas que les autres accèdent ou voient facilement », explique Meneka Shroff, Senior Director de la division Android de Google. « Par exemple, vous pouvez cacher les applications de santé ou bancaires dans votre espace privé pour garder vos informations personnelles uniquement pour vos yeux. Avec une intégration directe au système d’exploitation, l’Espace Privé offre une protection renforcée pour les applications sensibles, isolant leurs données et notifications du reste de votre téléphone. Vous pouvez également configurer un verrou séparé pour l’Espace Privé et masquer complètement son existence. »

Treat Detection Lock : quand l’IA repère les tentatives de vol

Disponible plus tard cette année, le Verrouillage de Détection de Vol utilise l’IA de Google pour garder vos données personnelles et financières en sécurité si votre téléphone est perdu ou volé. Selon Google, l’IA serait capable de détecter les mouvements et actions propres à une tentative de vol du portable. Il détecte les « actions typiques de vol » et verrouille automatiquement le téléphone. Autrement dit, l’IA serait capable de voir que le smartphone a été arraché de vos mains et que le voleur est en train de s’enfuir avec. Elle verrouillerait alors immédiatement le smartphone empêchant les voleurs d’en bloquer la mise en veille et d’accéder à vos données et applications.

Fraud Protect : Une protection temps réel anti-fraude

Autre usage de l’IA toujours à des fins de cybersécurité, Google Play Protect va bientôt embarquer une IA – directement sur le smartphone ou la tablette – capable de repérer en temps réel les applications qui pourraient procéder à des tentatives de fraude ou de Phishing. Capable de détecter des comportements suspects, malveillants ou anormaux, l’IA détecte en permanence comment les applications utilisent les autorisations sensibles et comment elles interagissent avec d’autres applications. Lorsque l’IA repère un tel comportement, elle envoie l’application à Google pour un examen supplémentaire qui pourra alors avertir les utilisateurs ou désactiver l’application si les activités nuisibles sont confirmées. Tout cela est fait sans collecter de données personnelles.

AR in MAPS : le début d’une nouvelle ère

Fruit d’une collaboration avec Samsung et Qualcomm autour de la réalité étendue « XR », Google Maps va se doter de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée pour en savoir plus sur ce qui vous entoure le tout dans une expérience plus immersive. Paris fait partie des premières villes bénéficiant de cette fonctionnalité.

Google Cast arrive dans Android Auto

Non seulement de nouvelles applications et même des jeux arrivent sur Android Auto, mais l’éditeur annonce également l’arrivée de Google Cast (autrefois connu sous le nom Chromecast) pour « caster » (autrement dit reproduire/afficher) des contenus multimédias directement sur l’écran multimédia de votre écran Android Auto ! Vous allez désormais pouvoir regarder des films ou suivre des matchs sur l’écran du véhicule… mais probablement pas en conduisant !

Circle to Search pour tous

Uniquement disponible sur les Pixel 8, la fonction qui permet de lancer une recherche en entourant une image ou un texte avec le doigt va être généralisée à tout l’écosystème Android. On pourra aussi désormais lui demander de résoudre une équation (photographiée avec le smartphone) ou commenter un graphique.

Ask Google Photos met de l’IA au tri des photos

L’IA vient métamorphoser Google Photo et la façon de trier et trouver des photos. Google Photos pourra désormais répondre à des requêtes complexes comme « montre-moi la meilleure photo de chaque parc national que j’ai visité » ou « les progrès réalisés au foot par Camille ces dernières années ». La fonction va nécessiter un abonnement Google One. Google Photos pourra aussi générer automatiquement des légendes au moment de les publier sur les réseaux sociaux.

Gemini in Android

Enfin, Google va directement intégrer son IA Gemini au cœur d’Android. L’IA pourra ainsi être appelée directement en superposition de n’importe quelle application et vous permettra de poser des questions contextualisées, de générer des images, d’obtenir un résumé ou une traduction. Gemini devrait en outre très rapidement venir intégralement remplacer l’Assistant Google comme l’a démontré le projet Astra.

