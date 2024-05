Décidément décidé à contrer chaque innovation d’OpenAI et démontrer son propre potentiel d’innovation en IA, Google a annoncé à Google I/O un modèle génératif vidéo nommé VEO pour concurrencer SORA.

En début d’année, OpenAI explosait nos mirettes avec son modèle de génération vidéo SORA en tout point révolutionnaire.

À l’occasion de Google I/O 2024, Google a à son tour présenté un modèle de génération vidéo, histoire de rappeler que la technologie d’OpenAI n’était pas unique et qu’il était non seulement possible de l’égaler mais aussi de la surpasser.

Dénommé VEO, ce nouveau modèle génératif produit des vidéos de plus d’une minute en Full HD (1080p) dans une grande variété de styles visuels et cinématographiques, à partir d’invites textuelles, d’images ou de vidéos.

Le modèle comprend des invites utilisant des termes purement cinématographiques comme « traveling », « timelapse » ou « prise de vue aérienne ». Selon Google, il offre un niveau de contrôle créatif sans précédent et peut non seulement générer toutes sortes de mouvements de caméra, mais également produire des mouvements réalistes pour les personnes, les animaux et les objets. Les résultats peuvent être affinés en plusieurs étapes successives à l’aide d’invites supplémentaires sans régénérer toute la vidéo.

Voici quelques séquences générées par VEO et présentées en vidéo par Google lors de la conférence :

Comme OpenAI, Google ne compte pas pour l’instant donner libre accès à son modèle et prévoit plutôt de collaborer avec des cinéastes et des créateurs pour expérimenter Veo et déterminer comment il peut au mieux soutenir les créatifs. Certaines fonctionnalités de Veo seront néanmoins mises à disposition de créatifs triés sur le volet dans les semaines à venir via une nouvelle application dénommée VideoFX et conçue pour simplifier la génération et l’édition des vidéos VEO. Google prévoit aussi d’ajouter certaines de ses capacités à YouTube Shorts à l’avenir.

Exemple de séquence vidéo de 60 secondes générée par VEO à partir des prompts présentés en fin de vidéo.

