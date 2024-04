Nous l’avons déjà dit, l’univers de la création graphique est en train d’être totalement chamboulé et réinventé par l’IA générative. Mais jusqu’ici, seule l’image fixe était réinventée par l’IA. 2024 marque l’entrée de l’IA dans l’univers de la vidéo et dans Adobe Premiere Pro ! Et ça défrise…

Nombre d’entre nous restent impressionnés par les capacités de l’IA à inventer des bouts d’image qui n’ont pas été photographiés, à supprimer des détails ou le paysage de fond, à agrandir des images sans pixélisation, à retoucher de vieilles photos automatiques, et même à créer des dessins et des photos de toute pièce à partir d’un descriptif exprimé en langage naturel. Soudain, la maîtrise des techniques graphiques se met à la portée de tous. Et forcément, cela remodèle totalement les processus de création graphique dans les entreprises.

Mais aujourd’hui, tout ce que l’IA sait faire sur l’image fixe ou la photo, elle devient capable de le faire sur l’image animée et la vidéo !

Soudain des objets qui n’ont jamais été capturés apparaissent sur la vidéo, d’autres disparaissent comme par enchantement, des scènes fictives entières sont générées à partir d’un simple dialogue…

Adobe annonce l’introduction de l’IA générative « Firefly » au cœur de son outil vedette : Premiere Pro. Non seulement Premiere Pro intègrera les talents de retouche de Firefly, mais l’outil pourra également profiter directement du potentiel d’autres IA comme celle de Runway, celle de Pika Labs et plus étonnant encore de la fameuse IA Sora d’OpenAI !

« Les nouveaux outils d’IA générative qui seront intégrés à Premiere Pro cette année permettront aux utilisateurs de rationaliser l’édition de toutes les vidéos, notamment en ajoutant ou en supprimant des objets dans une scène ou en prolongeant un clip existant. Ces nouveaux flux de travail d’édition seront alimentés par un nouveau modèle vidéo qui rejoindra la famille des modèles Firefly, qui comprend notamment les effets d’image, de vecteur, de conception et de texte » explique l’éditeur.

Ce n’était bien évidemment qu’une question de temps avant que l’IA ne vienne aussi réinventer tous les processus de création, d’édition et de production des workflows vidéos. Il n’aura finalement pas fallu attendre bien longtemps. Bien évidemment, cette introduction de l’IA au cœur de ces processus soulève autant de défis et de questions que pour l’image fixe en termes d’éthique, d’IA responsable, de risques deepfakes, et de bouleversement des métiers de la vidéo. Et Adobe compte bien adresser en partie ces défis avec notamment des marquages permettant d’identifier les séquences retouchées ou générées par l’IA.

« Adobe réimagine chaque étape de la création vidéo et du flux de production afin de donner aux créateurs plus de puissance et de flexibilité pour réaliser leur vision », s’enthousiasme Ashley Still, vice-président senior du Creative Product Group d’Adobe. « En intégrant les innovations de l’IA générative dans les principaux workflows de Premiere Pro, nous résolvons les problèmes concrets auxquels sont confrontés les monteurs vidéo au quotidien, tout en leur donnant plus de temps pour se concentrer sur leur métier » ajoute-t-elle rassurante.

Mais trêve de blabla… Adobe a concocté une vidéo qui explique rapidement comment l’IA va effectivement totalement transformer les workflows sous Premiere Pro d’ici la fin de l’année.

