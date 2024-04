Grande conférence autour du marketing numérique et de la plateforme Experience Cloud, l’Adobe Summit 2024 s’est une nouvelle fois transformée en messe pour l’IA générative et ses très nombreux cas d’usage dans les processus marketing…

Il y a un an, Adobe profitait de son Summit 2023 pour annoncer son IA générative « Firefly » et sa vision d’une chaîne de création graphique au cœur du marketing totalement réinventée par l’IA.

Un an plus tard, l’Adobe Summit 2024 s’est focalisé un peu plus sur le marketing et l’expérience client en centrant les apports créatifs de l’IA dans ces processus plus business que graphiques. Le ton est donné d’entrée, en 2024 « l’heure est venue de faire passer l’IA générative du statut de nouveau joujou éblouissant à celui de technologie que vous pouvez mettre en production en toute confiance et dont vous pouvez tirer une valeur réelle ».

Et de fait, cet Adobe Summit 2024 était effectivement centré sur les usages de l’IA et l’adjonction de nouveaux outils pour en simplifier l’intégration dans les processus existants. Avec à la clé pas mal d’annonces…

Firefly en quête de personnalisation

C’est à l’occasion de l’Adobe Summit 2023 qu’Adobe a pour la première fois levé le voile sur son IA générative « Firefly » devenue depuis un service Web facilement accessible et un ensemble de fonctionnalités intégrées au cœur des outils de création graphique Adobe Creative Cloud.

Pour célébrer son premier anniversaire, Adobe y a ajouté une nouvelle fonctionnalité étonnante appelée Référence de Structure (Structure Reference). Elle permet aux utilisateurs d’utiliser facilement la structure d’une image existante pour aider à la génération de nouvelles images. En utilisant une image existante comme référence, Firefly peut générer une sélection de nouvelles images avec la même disposition structurale. Cela permet des générations plus spécifiques sans avoir à jongler avec une multitude de précisions dans le prompt. Il vient ainsi compléter la fonction de Référence de Style, la combinaison des deux fonctionnalités pouvant se montrer ultra puissante et pratique. Surtout dans le cadre d’illustrations qui doivent s’aligner sur un référentiel de composition et de styles imposé par le marketing.

Mais la personnalisation peut désormais aller encore plus loin. Adobe introduit en effet « Firefly Custom Models ». Ce nouveau service permet aux entreprises de former des modèles d’IA génératifs basés sur leur propriété intellectuelle, leurs produits et leurs styles propres à leurs marques. Ces modèles peuvent être utilisés pour automatiser la production de contenu et l’adapter à une marque. Une étude de cas réalisée à l’occasion de la conférence montre que l’utilisation de modèles personnalisés permet de multiplier par 10 la productivité créative, d’accélérer de 60 % la mise sur le marché et de multiplier par 26 l’engagement des clients.

Dans le même ordre d’idées, Adobe a également annoncé ses « Firefly Services » présentés comme « le plus grand bouleversement dans la création de contenu depuis des décennies ». Firefly Services est un ensemble d’API, d’outils et de services qui permettent aux utilisateurs des équipes de création et de marketing d’automatiser les tâches répétitives et la production de contenus en l’adaptant aux canaux d’engagement. On y retrouve bien évidemment les « Custom Models » évoqués ci-dessus mais aussi des IA de redimensionnement intelligent, de génération d’arrière-plans, de transformation de décors, de traduction, etc. Les Firefly Services comportent actuellement une vingtaine d’API essentiellement liés à l’image mais aussi à la vectorisation (pour les recherches et similitudes). D’autres API autour de l’audio, de la vidéo et d’objets 3D devraient dans les mois à venir enrichir cette offre.

Par ailleurs, Adobe a dévoilé un partenariat avec Microsoft afin d’intégrer Firefly dans les outils de la suite collaborative Microsoft 365 (pour générer des illustrations dans Word ou PowerPoint par exemple) mais aussi dans Power Automate avec la possibilité d’utiliser l’outil No-Code de Microsoft pour créer des Workflows de production graphique enchaînant les appels aux Firefly Services.

Adobe AI Assistant

On avait des assistants IA bureautiques, des assistants IA cyber, des assistants IA pour les réunions, des assistants IA pour la recherche… On ne pouvait pas ne pas avoir d’assistants conversationnels pour le marketing et la création graphique. Adobe a officialisé son « Adobe AI Assistant» – façon ChatGPT – que l’éditeur va progressivement intégrer à tous ses outils pour assister l’utilisateur au quotidien et éliminer les tâches répétitives. L’IA peut interagir avec les applications Adobe et les documents, peut analyser des données et des audiences, vérifier la qualité de contenus, etc.

Adobe GenStudio

Innovation Adobe à destination des « marketeux », GenStudio est un hub dopé à l’IA générative qui « permet aux équipes marketing de planifier, créer, gérer et activer rapidement des applications et des éditeurs, et de mesurer le contenu de la marque ». Annoncé l’an dernier, il est aujourd’hui disponible. Il est conçu pour accélérer les processus et permettre de passer de l’idéation de contenus à des assets multicanaux en quelques minutes et non plus en quelques semaines ou mois. Cet espace offre aux spécialistes du marketing tout ce dont ils ont besoin pour trouver, créer, stocker et mesurer les ressources, l’IA se chargeant de réaliser toutes les tâches répétitives ou complexes.

Federated Audience Composition

Pour que les IA fonctionnent comme attendu, il faut impérativement les abreuver des bonnes données. Des données qui sont réparties à travers de multiples bases et stockages mais aussi à travers de multiples Clouds. Pour interconnecter aisément vos données à ses IA et assistants intelligents, Adobe lance « Federated Audience Composition », une nouvelle fonctionnalité au cœur de l’Experience Cloud. La fonction permet d’exploiter les données réparties dans les clouds et les différentes sources de données de l’entreprise sans les copier, ni les déplacer, en toute sécurité.

Un œil sur le futur

Enfin Adobe a aussi levé le voile sur quelques projets de R&D qui n’ont pas vocation à devenir nécessairement de vraies fonctionnalités mais explorent les potentiels de l’IA :

– Project Perfect Plays est un générateur automatique de programmes de marketing,

– Project Ready Click Go crée des expériences numériques en quelques minutes,

– Project Brand Slam s’assure que tous les éléments d’une campagne marketing sont alignés avec les dernières guidelines de la marque et corrige automatiquement ceux qui ne le sont pas,

– Project Mighty Micro génère automatiquement des micro-sites spécialement ciblés pour un groupe d’individus donnés, autrement dit de la personnalisation d’expérience poussée à son extrême,

– Project Promo Mojo est un outil d’influence marketing qui crée rapidement des contenus prêts à être directement publiés par des influenceurs. L’équipe marketing sélectionne un influenceur, sélectionne l’un de ses contenus et l’IA y insère automatiquement les messages marketing dans les vidéos, podcasts, blogs et posts sociaux préexistants, en clonant la voix et l’image vidéo de l’influenceur.

Il ne manquait probablement plus que de telles démos (à visionner ici) pour convaincre encore les sceptiques de la révolution qui se prépare – grâce et à cause de l’IA – dans l’univers du marketing, de la production de contenus et de l’expérience client personnalisée.

